بيكتبوا الذهب جرامات.. مستشار قانوني: القايمة بقت زوجة ثانية وأرقامها مبالغ فيها

علق المستشار القانوني وائل أبو شوشة، على مدى فاعلية قائمة المنقولات الزوجية ومدى تأثيرها على استقرار الحياة الزوجية الاسرية .

وقال وائل أبو شوشة في حواره على قناة " المحور :" قائمة المنقولات الزوجية بمثابة الزوجة الثانية ولما الراجل بيروح يتجوز بيمضي على زوجة ثانية ".

وتابع وائل أبو شوشة :" لما الراجل بيروح يتجوز بيلاقي مكتوب في القايمة حاجات اكتر من اللي جابها ".



وأكمل وائل أبو شوشة :" بنلاقي زوج بيمضي على قايمة على حاجات اشتراها بـ 300 الف جنيه وتلاقي القايمة بـ 2 مليون جنيه".



ولفت وائل أبو شوشة :" الزوجة تأخذ كل شيء مكتوب في القايمة وهذه ليست عدالة والزوج لا يخرج بشيء عادل "، ميسفا:" القيمة المكتوبة في قائمة المنقولات الزوجية غير حقيقية ويتم وضع الذهب كجرامات في القائمة وهذا غير عادل ".

