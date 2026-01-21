إلهام وجدي تكشف: شخصيتي في «على قد الحب» تحمل أبعادًا إنسانية مُؤثرة

تحل الفنانة إلهام وجدي ضيفة شرف على أحداث مسلسل «على قد الحب»، الذي المقرر عرضة في رمضان 2026 ، ويضم نخبة من نجوم الدراما المصرية.



وكشفت إلهام وجدي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية سيدة أعمال، مشيرة إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية وتؤثر في مسار الأحداث الدرامية.



مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، ومحمود فايز.

العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ومن إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين المشاعر الإنسانية العميقة والتفاصيل العائلية، في معالجة درامية تسلط الضوء على العلاقات الإنسانية وتقلباتها.