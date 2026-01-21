بعيون جريئة .. إلهام وجدي تشارك بوستر مسلسل «وننسى اللي كان»

شاركت الفنانة إلهام وجدي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر مسلسل «وننسى اللي كان»، وعلّقت عليه بعبارة: «ايمي .. مسلسل وننسى اللي كان رمضان 2026»، ما زاد من حماس الجمهور للعمل المنتظر.



ويُعد مسلسل «وننسى اللي كان» من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة في إطار درامي مشوق، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشارك في بطولة المسلسل، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم:

كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، وائل عبد العزيز، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، إيهاب فهمي، عدد كبير من النجوم



