بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

قالت الدكتورة صوفيا كوفانوفا، خبيرة التغذية، إن أنواع الخبز الأكثر ضررا للصحة والتي تساهم في زيادة الوزن هى المصنوعة من الدقيق الممتاز.

وأضافت صوفيا، أن الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الممتاز بالإضافة إلى المعجنات المحلاة والمغطاه بالشوكولاتة تعتبر الأكثر ضررا.

أضرار الخبز الأبيض

وكشفت أن هذه الأنواع لا تمنح الشخص شعورا بالشبع لفترة طويلة ولا تصلح لمن يرغب في إنقاذ الوزن ومناسبة فقط لمن يحتاج إلى طاقة سريعة مثل الرياضيين قبل التمرين.

ونفس الأمر بالنسبة للخبز الأبيض لايسبب الشبع طويلا وسرعان ما يعود الجوع كما يزيد من إجمالي السعرات الحرارية في النظام الغذائي، بينما يفتقر للفيتامينات والمعادن.

ونصح الأطباء بالابتعاد عن الخبز الأبيض في بعض الحالات الصحية، خصوصا أثناء تفاقم أمراض الجهاز الهضمي المزمنة.

وقالت الدكتورة بولينا يارتسيفا، خبيرة التغذية، إنه يمكن استبدال الخبز الابيض بالنخالة أو الحبوب الكاملة أفضل للصحة، حيث أنه غني بالكربوهيدرات المعقدة، أو الأنواع الخالية من الملح التي تحتفظ بكمية أقل من الماء كما يمكن تناول منتجات غنية باليود والألياف جانب الخبز الجاف.