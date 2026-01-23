قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
رؤية مصر للعالم من دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لرواد الاقتصاد العالمي
تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته
لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات
بلجيكا.. طعن ستة أشخاص خلال مظاهرة للأكراد
ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام
بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة تكشف خطة طموحة لثروة مصر التعدينية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
محمد البدوي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاستراتيجية الوطنية التي تعمل الدولة على إعدادها لتنظيم وتعظيم الاستفادة من المعادن النادرة تشمل عدة محاور رئيسية، موضحا أن الهدف الأساسي منها تنمية هذا القطاع الهام بدءا من عمليات الاستخراج وحتى التصنيع وإضافة القيمة المضافة للمعادن، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المهمة.

عمليات المسح الجيولوجي

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونانسي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المعادن النادرة تحظى بأهمية خاصة لأنها تدخل في صناعات استراتيجية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الشاملة تبدأ بعمليات المسح الجيولوجي لمصر خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للدولة التعرف على الإمكانات المختلفة والمعادن المتوفرة وأنواعها وكمياتها، بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة في هذا القطاع.

 عمليات التصنيع

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تتضمن أيضا تطويرا مهما في قطاع الصناعة، حيث إن لكل معدن ظروفه وعملياته التصنيعية المختلفة، وهو ما يستلزم إزالة أي تحديات تعوق الاستفادة من المعادن النادرة ذات القيمة المضافة، لافتا إلى أن عمليات التصنيع تتيح الوصول إلى المواد الخام المطلوبة للصناعات الاستراتيجية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار الحمصاني، إلى أن الاستراتيجية تتعامل مع جميع المراحل المختلفة للمعادن النادرة بدءا من الاستخراج والكشف والتقييم الجيولوجي، وانتهاء بعمليات التصنيع، إلى جانب تهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، باعتبار ذلك جزءا مهما من الرؤية الشاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

 تطوير السياسات الضريبية

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة منفتحة على تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين في هذا المجال، موضحا أن هناك حوافز متعددة تشمل الرخصة الذهبية لبعض الشركات الكبرى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطوير السياسات الضريبية، مشددا على أن الدولة لن تبخل في تقديم الحوافز اللازمة لتطوير قطاع التعدين وتحقيق صناعة متكاملة فيه.

مجلس الوزراء الحمصاني الاستراتيجية الوطنية المسح الجيولوجي التصنيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد