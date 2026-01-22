مصطفى بكري يطالب الحكومة بسرعة التدخل لحل أزمة السيارات الخاصة بذوي الهمم

وجه الإعلامي مصطفى بكري، نداءا إنسانيًا إلى الحكومة، مطالبًا بسرعة التدخل لحل أزمة السيارات الخاصة بذوي الهمم المكدسة في الموانئ المصرية، والتي ما زال أصحابها يتحملون رسوم أرضيات يومية مرتفعة دون أي حلول واضحة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه السيارات تم استيرادها لمساعدة ذوي الهمم على الحياة والتنقل، وأن أصحابها من محدودي الدخل دفعوا فيها مدخراتهم، ثم فوجئوا بأعباء إضافية تثقل كاهلهم يومًا بعد يوم.

وطالب مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، من رئيس الوزراء بتوضيح الأسباب الحقيقية لتعطّل الإفراج عن هذه السيارات، مشددًا على أن تجاهل الأزمة غير مقبول، وأن احتواء كل فئات المجتمع ضرورة للحفاظ على الاستقرار، ودعمًا لجهود الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات المختلفة.