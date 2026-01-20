متحدث الوزراء: حريصون على تنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة" في أسرع وقت

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على تنفيذ الجدول الزمني لأعمال مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بكل دقة وفي أسرع وقت مع الالتزام بمعايير الجودة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال الحمصاني - في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) - في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا أمس لمتابعة حجم المشروعات التي تم تنفيذها، موضحا أنه يجري حاليا الانتهاء من أكثر من 27 ألف مشروع في نطاق 1477 قرية في 20 محافظة.



وأضاف أن الاجتماع تناول الاستعدادات للدخول في المرحلة الثانية بإجمالي مشروعات 14500 مشروع في 1667 قرية في 20 محافظة، وتتضمن مختلف الخدمات سواء الصرف الصحي ومياه ومدارس والطرق وكل الخدمات الأساسية.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى تم اكتساب الخبرة من خلالها في مواجهة التحديات والمتابعة الدقيقة من قبل الجهات المعنية في إطار كل محافظة، مؤكدا أن معدلات الأداء في المرحلة الثانية ستكون أفضل بكثير؛ بسبب الخبرة المكتسبة.



وأوضح أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاستعداد والتخطيط للمرحلة الثانية من قبل الجهات الاستشارية والعمل على تحديد المشروعات وطبيعة الأعمال التي ستنفذ والميزانية المخصصة لها.