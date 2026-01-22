حقيقة قطع الحكومة السورية للمياه عن عن مدينة كوباني

نفت وزارة الطاقة السورية صحة ما يتم تداوله حول قطع المياه عن مدينة عين العرب (كوباني)، مؤكدة التزامها الكامل بتأمين خدمات المياه والكهرباء لجميع المواطنين في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية، والعمل على استمرارية الإمدادات وفق الإمكانات الفنية المتاحة.

وفي بيان لها نقلته وكالة الأنباء السورية سانا ، فقد شددت الوزارة السورية على أن الانقطاع الحاصل يعود إلى أعطال فنية في محولة تشرين نتيجة الأضرار التي لحقت بالمحطة سابقاً جراء اعتداءات تنظيم قسد على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وذكرت وزارة الطاقة السورية قائلة : وتعذر وصول الفرق الفنية إلى الموقع في الوقت الحالي يؤخر تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ما قد يؤدي إلى استمرار الانقطاع لفترات أطول من المعتاد.



وختمت وزارة الطاقة بيانها : تعمل كوادرنا على متابعة الوضع بشكل مستمر، وستتم المباشرة بأعمال الإصلاح فور توفر الظروف الآمنة للوصول إلى الموقع.