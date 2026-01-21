القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا نقل معتقلي داعـ ش من سوريا إلى العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بدء مهمة لنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق ووضعهم في مراكز احتجاز آمنة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، أنه يُراقب التطورات في مدينة حلب السورية والمناطق المحيطة بها، طالبا من الأطراف المتنازعة بضرورة ضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "نراقب عن كثب التطورات في حلب والمنطقة المحيطة بها. نحث جميع الاطراف على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها تصعيد مستوى التوتر, وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية".