سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد

أفادت مصادر محلية من القنيطرة بتوغّل آليات تابعة لقوات الاحتلال اسرائيلية من البوابة التي أنشأها الاحتلال في السياج الفاصل مع الجولان المحتل غرب بلدة الرفيد.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا، ذكرت في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من 22 آلية توغلت في القرية، حيث اعتقلت ثلاثة شبان، اثنان منهم شقيقان لفترة وجيزة ثم أفرجت عنهم.

كما ، توغلت قوات الاحتلال في بلدات وقرى بئر عجم وبريقة والصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.