مصر تطلق القافلة 119 من المساعدات الإنسانية لغزة.. قوات الاحتلال تفرض حظر التجول بالخليل| الأوضاع بالقطاع

أطلقت مصر القافلة رقم 119 من المساعدات الإنسانية انطلقت اليوم، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية، حيث دخلت الشاحنات عبر معبر العوجة لإجراء عمليات التدقيق والمراجعة، ثم العبور إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لتفريغ المساعدات وعودتها مرة أخرى إلى المنطقة اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية أمام معبر رفح من الجانب المصري.

القافلة 119 من المساعدات الإنسانية المصرية ضمت آلاف الأطنان من المساعدات.. تفاصيل

قال كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، أن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية الأساسية، تشمل أجولة الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة وألبان الأطفال، إلى جانب المساعدات الإغاثية والإيوائية التي تتمثل في الأغطية والبطاطين والخيام، فضلًا عن شاحنات المواد البترولية من غاز وبنزين وسولار، اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق والخدمات الحيوية داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى استمرار جهود الدولة المصرية واللجنة الدولية المصرية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة لتقديم الدعم الغذائي والطبي والأدوية العلاجية للنازحين في خيامهم، وذلك رغم استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية ويهدد البنية التحتية وخيام النازحين، مؤكدًا إصرار أطقم الهلال الأحمر المصري على تسيير القوافل، خاصة المساعدات الإيوائية من ملابس شتوية وأغطية وبطاطين، في ظل هذه الأجواء الشتوية الصعبة.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يؤكد الجاهزية الكاملة لنقل الصلاحيات وإجراءات التسليم والتسلم

رحّب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، معتبراً هذه الخطوة محطة مهمة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة الواقع الإداري والخدماتي وتعزيز انتظام العمل المؤسسي في القطاع.

وأكد المكتب عبر خبر عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز صمود المواطنين، ويضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة ومسؤولية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أنه يعلن جاهزيته الكاملة للشروع في نقل الصلاحيات وتنفيذ إجراءات التسليم والتسلّم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وبما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً في مختلف مفاصل العمل الحكومي والمؤسسي.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين والموظفين في القطاع العام، وصون مكتسباتهم الوظيفية والإدارية، مشيراً إلى أن الموظفين في مختلف القطاعات يبدون جاهزية كاملة للتعاون الإيجابي والمسؤول مع اللجنة الوطنية.



قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل وتفرض حظر التجول.. تفاصيل

أفادت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت منذ فجر اليوم بانتشار واسع في أحياء متفرقة من مدينة الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، مستهدفة خصوصًا المنطقة الجنوبية التي يقطنها نحو 50 ألف فلسطيني، موضحة أن الاحتلال منع التجول ورفع المجنزرات ووضع بوابات حديدية، محذرًا السكان من الاقتراب من الجنود، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت «السلامين»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن العملية الحالية تُعد الأكبر في الخليل منذ 12 عامًا، وتأتي ضمن جهود الاحتلال المعلنة للتخلص من ما وصفته البنى التحتية “الإرهابية”، موضحة أن قواته استخدمت مكبرات الصوت لإبلاغ السكان بهذه التحذيرات، فيما بقيت مناطق البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي تحت سيطرته الأمنية منذ اتفاق بروتوكول الخليل قبل نحو 28 عامًا.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن غالبية المدينة، بنسبة نحو 80%، تخضع للسلطة الفلسطينية من الناحية الإدارية والأمنية، فيما تمثل منطقة “اتش 2” البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي نحو 20% من مساحة المدينة، مؤكدة أن الاحتلال ركّز عمليته على المنطقة الجنوبية حيث يتواجد السلاح العشائري للفلسطينيين.