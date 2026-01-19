وزير الدولة الأردني السابق: دمشق تبدأ دمج الأكراد عسكريا وسياسيا

قال الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق، إن الاتفاق الجاري بحثه حاليًا بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يختلف عن الاتفاقات السابقة التي شهدتها الساحة السورية، رغم وجود محاولات سابقة للحوار والتفاهم، من بينها اتفاقات سابقة والحوار الوطني واتفاق العاشر من مارس.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اتفاقًا تم التوصل إليه في شهر أبريل من عام 2025، وكان ينص على اندماج كامل لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية على المستويين العسكري والمدني، إلا أن هذا الاتفاق لم يُكتب له التطبيق الكامل، نتيجة عدم القدرة على تنفيذه ووقوع إخلال من جانب قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على مناطق واسعة في شرق وشمال سوريا ذات أهمية نفطية وغازية وموقع استراتيجي بالغ الأهمية.

وأشار الخرابشة إلى أن التطورات الحالية تجري بإشراف أمريكي، لافتًا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أُسست أساسًا بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف محاربة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وبيّن الخرابشة أن هذه الخطوات شملت تعيين محافظ لمحافظة الحسكة، وتعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشعب السوري، إلى جانب إدماج الأكراد والاعتراف بهم كهوية وطنية، وبحقهم في استخدام لغتهم، مع الإبقاء على اللغة التركية كلغة أساسية في المدارس الموجودة في المناطق التي تتواجد فيها تجمعات كردية.

