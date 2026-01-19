إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم /الاثنين/، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع حبوب بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد الفلسطيني شاهر أدهم حدايد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس.

وبحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و550 شهيدًا، و171 ألفا و365 مصابًا.

وأضافت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من شهر أكتوبر الماضي ارتفع إلى 465 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 1287 جريحا، فيما جرى انتشال 713 جثمانًا.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، قرية أودلا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن القوات اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الصوت، وتجول الجنود في شوارعها، وقاموا بتمزيق صور الشهداء.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الوحيد المؤدي إلى قرية برقا شرق المدينة، عبر نصب بوابة حديدية وإغلاقها بشكل كامل، ما أدى إلى عزل القرية عن محيطها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط القرية وأغلقت المدخل الرئيسي الذي يربطها بقرية دير دبوان، ومنعت حركة دخول وخروج المركبات والمواطنين، ما أعاق تنقل الطلبة والموظفين، وعرقل وصول الحالات الإنسانية والمرضى.

وأضافت أن إغلاق المدخل يأتي في إطار سياسة التضييق الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق القرى والبلدات الفلسطينية، عبر تشديد الحواجز العسكرية وإغلاق المداخل، بما يفاقم معاناة المواطنين ويقيد حياتهم اليومية.