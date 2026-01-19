قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنكروا في زي منقبات| شاهد على واقعة بولاق الدكرور: الجناة دخلوا الشقة بحجة الجيرة قبل قتل السيدة وتقييد ابنتها
قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر
دياب اللوح يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
رئيس أركان جيش الاحتلال: مستعدون لتفعيل قدرة هجومية غير مسبوقة ضد أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل
أول رد فعل من كاف عقب أحداث نهائي أمم أفريقيا .. ماذا قال؟
ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم /الاثنين/، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع حبوب بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، استشهد الفلسطيني شاهر أدهم حدايد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس.
وبحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و550 شهيدًا، و171 ألفا و365 مصابًا.
وأضافت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من شهر أكتوبر الماضي ارتفع إلى 465 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 1287 جريحا، فيما جرى انتشال 713 جثمانًا.
وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، قرية أودلا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية بأن القوات اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الصوت، وتجول الجنود في شوارعها، وقاموا بتمزيق صور الشهداء.
وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الوحيد المؤدي إلى قرية برقا شرق المدينة، عبر نصب بوابة حديدية وإغلاقها بشكل كامل، ما أدى إلى عزل القرية عن محيطها.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط القرية وأغلقت المدخل الرئيسي الذي يربطها بقرية دير دبوان، ومنعت حركة دخول وخروج المركبات والمواطنين، ما أعاق تنقل الطلبة والموظفين، وعرقل وصول الحالات الإنسانية والمرضى.
وأضافت أن إغلاق المدخل يأتي في إطار سياسة التضييق الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق القرى والبلدات الفلسطينية، عبر تشديد الحواجز العسكرية وإغلاق المداخل، بما يفاقم معاناة المواطنين ويقيد حياتهم اليومية.

قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على أخر بسلاح أبيض بالمنوفية

مجرم

إجراءات قانونية ضد 7 عناصر غسلوا 220 مليون جنيه لإخفاء نشاطهم الإجرامي

افتتاح ورشة عمل «تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد» بالنيابة

افتتاح ورشة عمل «تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد» بالنيابة

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد