روما يفوز على شتوتجارت بثنائية بالدوري الأوروبي

حقق فريق روما الإيطالي الفوز على شتوتجارت الألماني بنتيجة 2-0، على ملعب "أولمبيكو"، ضمن منافسات مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي روما نيكولو بيسيلي في الدقيقتين 40 و90+3.

وبتلك النتيجة احتل روما المركز السادس في ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة، وبينما احتل شتوتجارت المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

تشكيل روما

سفيلار، شيليك، زيوكوفسكي، جيلاردي، رينش، كوني، بيسيلي، تسيميكاس، سولي، بيليجريني وفيرجسون.