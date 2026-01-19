روما مستعد لإنهاء إعارة تسيميكاس مبكرًا

ذكر موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية اليوم الاثنين أن نادي روما يستعد لإنهاء إعارة كوستاس تسيميكاس القادم من ليفربول وإعادة المدافع اليوناني إلى أنفيلد خلال هذا الشهر.

وكان "الجيالوروسي" قد عززوا خطهم الهجومي بالفعل بضم روبينيو فاز من مارسيليا ودونييل مالين من أستون فيلا، وهم يركزون الآن على ملفات أخرى.

وعانى تسيميكاس من قلة المشاركات، إذ لم يلعب سوى 600 دقيقة في 15 مباراة بمختلف المسابقات. كما أنه لا يدخل ضمن خطط جيان بييرو جاسبريني للنصف الثاني من الموسم.

ولتعويضه في مركز الجناح الأيسر (الظهير المتقدم)، يستهدف روما لاعب فيورنتينا نيكولو فورتيني. وقد تم رفض عرض أول بقيمة 8 ملايين يورو، في حين حُدد السعر المطلوب بـ15 مليون يورو. ويحظى اللاعب الإيطالي الواعد أيضًا باهتمام يوفنتوس، ولا يعتزم تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027.

وكان تسيميكاس قد انضم إلى روما على سبيل الإعارة الصيف الماضي، لكن فرصه ظلت محدودة، وذلك رغم غياب أنخيلينيو عن الملاعب منذ أكتوبر بسبب إصابته.