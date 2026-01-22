دنيا بطمة تدخل فى نوبة بكاء أثناء الحديث عن فترة حبسها بالسجن

تحدثت الفنانة دنيا بطمة عن فترة سجنها فى قضية الحساب المثير للجدل حمزة مون بيبي ، ودخلت فى نوبة بكاء حيث وصفتها بالفترة الأصعب فى حياتها.

وقالت دنيا بطمة خلال لقائها فى قناة المشهد، إن عائلتها وبناتها هما الذى دعموها بشكل كامل أثناء هذه الفترة وبعض من المقربين الذى لم تكن تتوقع وجودهم فى حياتها.

وأضافت دنيا بطمة: أن فترة ابتعادها عن بناتها كانت صعبة بشكل كبير ولا تستطيع وصفها.

فترة حبس دنيا بطمة

وقضت بطمة سنة كاملة في سجن الأوداية بمراكش، وظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة لأول مرة في مقطع فيديو مؤثر يوثق للقائها بابنتيها بعد غياب دام عاماً كاملاً.



وخلال الفيديو فاجأت دنيا ابنتيها غزل وليلي روز بظهورها بالمنزل حيث ارتمتا في أحضانها، قبل أن تنفجر الفنانة بالبكاء، ما أثار موجة تفاعل واسعة في أوساط المغاربة الذين تشاركوا مقطع الفيديو الذي وثقته شقيقتها إيمان بطمة.

لقاء مؤثر مع عائلتها

وظهرت بطمة في فيديو نشرته شقيقتها إيمان بطمة على منصة "اليوتيوب" وهي تلتقي بابنتيها وأفراد عائلتها في مشهد وصف بـ"المؤثر" .

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وجمهور دنيا بطمة مع الفيديو الذي نشرته شقيقتها بعنوان "أول لقاء لدنيا مع غزل وليلي بعد غيابها".

وفي 31 يناير الماضي، غادرت دنيا بطمة السجن بعد أن قضت عقوبة لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي".

وتنحدر بطمة من عائلة فنية عريقة في المغرب، وبرز نجمها على المستوى العربي بعد مشاركتها في برنامج المواهب "عرب أيدول".