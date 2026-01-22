رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوي يعاني من سر يؤرق حياته في اولاد الراعي

علي قدم وثاق يستكمل النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده في مسلسل اولاد الراعي حيث يجسد شخصية موسي الراعي الاخ الاكبر في عائلة الراعي والذي يتمتع بذكاء حاد للغاية لكنه مع ذلك طيب القلب لكنه دائما يعاني من سر يؤرق حياته من الماضي وتتوالي الاحداث لنكتشف هذ السر خلال الصراع بين اولاد الراعي.

مسلسل ولاد الراعي

ومسلسل “ولاد الراعى” من قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل وهو من تأليف شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من نوعية مسلسلات الاثارة والتشويق و المسلسل يشارك في بطولته ماجد المصري وامل بوشوشة و نيرمين الفقي و احمد عيد وايهاب فهمي وشادي مقار ومحمد عز وفادية عبد الغني.