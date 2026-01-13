خالد الصاوي يعلن الحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين بجميع البنوك

أثار الفنان خالد الصاوي جدلًا واسعًا بعد إعلانه اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المنتج ممدوح شاهين، مؤكدًا تنفيذه لأحكام قضائية نهائية بالحجز على جميع أمواله داخل البنوك المصرية، في خطوة رسمية أنهت الجدل حول النزاع القائم بين الطرفين

وكتب خالد الصاوى عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: "إعلان هام بخصوص الحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين بكافة البنوك المصرية.. أحيط علم الجميع بأننا قمنا بالحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين لدى كافة البنوك، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية وباتة وبناءً عليه، ووفقًا لإجراءات الحجز الموقعة على أمواله بالبنوك، لا يحق صرف أى شيكات مسحوبة على ممدوح شاهين من خلال أى بنك".

يذكر أن خالد الصاوى تحدث عن الأزمة بين وبين المنتج ممدوح شاهين بشكل مباشر فى تصريحات تليفزيونية قبل قرابة عامين، عندما قال بحدة وصراحة غير معتادة: «هاخد فلوسى من عين ممدوح شاهين ورافع قضايا تعويض وهاخد فلوسى بالتعويض لأنه خد فلوسى وانتج بيها ومدنيش حقي».

وأضاف خالد الصاوي فى تصريح آخر كاشفًا حجم الصدمة التى تعرض لها داخل الوسط الفنى: «اكتشفت أن فى صحوبية ومجاملات وفيها استهبال فى الوسط الفنى، ولما حد يبقى طالع مش عنده رصيد فنى ومش معروف هينجح، وتركبه على كتفى فى دور هعتذر طبعًا».