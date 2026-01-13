قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد الصاوي يعلن الحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين بجميع البنوك

خالد الصاوى
خالد الصاوى
يمنى عبد الظاهر

أثار الفنان خالد الصاوي جدلًا واسعًا بعد إعلانه اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المنتج ممدوح شاهين، مؤكدًا تنفيذه لأحكام قضائية نهائية بالحجز على جميع أمواله داخل البنوك المصرية، في خطوة رسمية أنهت الجدل حول النزاع القائم بين الطرفين

وكتب خالد الصاوى عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: "إعلان هام بخصوص الحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين بكافة البنوك المصرية.. أحيط علم الجميع بأننا قمنا بالحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين لدى كافة البنوك، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية وباتة وبناءً عليه، ووفقًا لإجراءات الحجز الموقعة على أمواله بالبنوك، لا يحق صرف أى شيكات مسحوبة على ممدوح شاهين من خلال أى بنك".

يذكر أن خالد الصاوى تحدث عن الأزمة بين وبين المنتج ممدوح شاهين بشكل مباشر فى تصريحات تليفزيونية قبل قرابة عامين، عندما قال بحدة وصراحة غير معتادة: «هاخد فلوسى من عين ممدوح شاهين ورافع قضايا تعويض وهاخد فلوسى بالتعويض لأنه خد فلوسى وانتج بيها ومدنيش حقي».

وأضاف خالد الصاوي فى تصريح آخر كاشفًا حجم الصدمة التى تعرض لها داخل الوسط الفنى: «اكتشفت أن فى صحوبية ومجاملات وفيها استهبال فى الوسط الفنى، ولما حد يبقى طالع مش عنده رصيد فنى ومش معروف هينجح، وتركبه على كتفى فى دور هعتذر طبعًا».

الفنان خالد الصاوي ممدوح شاهين داخل البنوك المصرية المنتج ممدوح شاهين الوسط الفنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

منة فضالى

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد