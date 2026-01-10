قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
فن وثقافة

إيمان يوسف مع ماجد المصري وخالد الصاوي من كواليس مسلسل أولاد الراعي .. صور

أوركيد سامي

شاركت  الفنانة إيمان يوسف  صور كواليس من مسلسل «أولاد الراعي» إلى جانب نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم ماجد المصري وخالد الصاوي، وذلك من كواليس العمل التي تشهد أجواءً حماسية واستعدادات مكثفة تمهيدًا لعرض المسلسل في رمضان 2026.

تدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي مشوّق، حول صراع عائلي محتدم بين الأشقاء على المال والسلطة، حيث يكشف العمل عن الجوانب الخفية لعالم رجال الأعمال، وما يدور فيه من صراعات ومصالح متشابكة، من خلال حبكة درامية مليئة بالتشويق.

يواصل صُنّاع المسلسل حاليًا عمليات التصوير في عدد من الأماكن الخارجية، إلى جانب الديكور الرئيسي الذي يضم منازل أبطال العمل والشركات التابعة لهم، في إطار حرص فريق العمل على تقديم صورة بصرية واقعية تعكس أجواء القصة.

يضم فريق عمل مسلسل «أولاد الراعي» كوكبة من النجوم، في مقدمتهم خالد الصاوي، أحمد عيد، ماجد المصري، إيهاب فهمي، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، الفنانة القديرة فادية عبد الغني، وإيناس كامل.

المسلسل من إنتاج شركة فنون مصر، قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار كل من مينا بباوي، محمود شكري، خالد شكري، وطه زغلول، ومن إخراج محمود كامل.

اخبار الفن نجوم الفن ماجد المصري خالد الصاوي

