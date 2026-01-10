إيمان يوسف مع ماجد المصري وخالد الصاوي من كواليس مسلسل أولاد الراعي .. صور

شاركت الفنانة إيمان يوسف صور كواليس من مسلسل «أولاد الراعي» إلى جانب نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم ماجد المصري وخالد الصاوي، وذلك من كواليس العمل التي تشهد أجواءً حماسية واستعدادات مكثفة تمهيدًا لعرض المسلسل في رمضان 2026.

تدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي مشوّق، حول صراع عائلي محتدم بين الأشقاء على المال والسلطة، حيث يكشف العمل عن الجوانب الخفية لعالم رجال الأعمال، وما يدور فيه من صراعات ومصالح متشابكة، من خلال حبكة درامية مليئة بالتشويق.

يواصل صُنّاع المسلسل حاليًا عمليات التصوير في عدد من الأماكن الخارجية، إلى جانب الديكور الرئيسي الذي يضم منازل أبطال العمل والشركات التابعة لهم، في إطار حرص فريق العمل على تقديم صورة بصرية واقعية تعكس أجواء القصة.

يضم فريق عمل مسلسل «أولاد الراعي» كوكبة من النجوم، في مقدمتهم خالد الصاوي، أحمد عيد، ماجد المصري، إيهاب فهمي، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، الفنانة القديرة فادية عبد الغني، وإيناس كامل.

المسلسل من إنتاج شركة فنون مصر، قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار كل من مينا بباوي، محمود شكري، خالد شكري، وطه زغلول، ومن إخراج محمود كامل.