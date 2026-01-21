اِلحقه بسرعة.. هذه الأعراض تكشف الإصابة بمرض السكري

يعد مرض السكري من النوع الثاني من أكثر المشكلات الصحية التى يلعب الاكتشاف المبكر لها دورا كبيرا في السيطرة عليها والحماية من مضاعفاتها الخطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك، نكشف لكم أعراض مرض السكري من النوع الثاني.

أعراض السكري من النوع الثاني



تظهر أعراض داء السكري من النوع الثاني عادة ببطء في الواقع، قد يعيش الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني لسنوات دون أن يدركوا ذلك وعندما تَظهر أعراض المرض، فقد تشتمل على ما يأتي:

زيادة العطش.

كثرة التبول.

زيادة الجوع.

إنقاص الوزن.

التعب.

تشوش الرؤية.

بطء التئام القرح.

حالات عَدوى متكررة.

الخَدَر أو الشعور بوخز في اليدين أو القدمين.

اسمرار الجلد في بعض المناطق، غالبًا في الإبطين والعنق.



متى يجب زيارة الطبيب؟



زُر اختصاصي الرعاية الصحية إذا ظهرت عليك أي أعراض السكري من النوع الثاني.