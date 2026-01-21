ترامب: نجني أموالًا طائلة من الرسوم الجمركية ونترقب أرقامًا اقتصادية غير مسبوقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تحقق «الكثير من المال» بفضل الرسوم الجمركية المفروضة، مؤكدًا أن هذه السياسات ستسهم في تسجيل أرقام اقتصادية غير مسبوقة، ليس على مستوى الولايات المتحدة فحسب، بل على مستوى العالم بأسره.

متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي

وأضاف ترامب، أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الكهرباء لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل حاليًا على تعزيز قدرات إنتاج الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد.

حجم الواردات أو مستقبلها

وأوضح الرئيس الأمريكي أن كميات كبيرة من النفط تتدفق من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، في إطار تأمين احتياجات الطاقة، دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول حجم هذه الواردات أو مستقبلها.

إدارة ملفات السياسة الخارجية

وأشاد ترامب بأداء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، معتبرًا أنه «يقوم بعمل رائع» في إدارة ملفات السياسة الخارجية خلال المرحلة الحالية.