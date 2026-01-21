ترامب: الصين تسعى للاستحواذ على سوق العملات الرقمية

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة تصريحات قوية تناولت قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مؤكدًا أن الصين تسعى للاستحواذ على سوق العملات الرقمية، في إطار ما وصفه بمحاولات الهيمنة على القطاعات المالية المستقبلية.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أنه وجه المؤسسات الحكومية الأميركية لشراء سندات رهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز السيولة في الأسواق.

كما كشف أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة وسويسرا بلغ نحو 44 مليار دولار، وهو ما دفع واشنطن، بحسب قوله، إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات السويسرية.

وشدد ترامب على أن العديد من الدول حققت ثروات طائلة بسبب الولايات المتحدة، معتبرا أن الاقتصاد الأمريكي كان ولا يزال المحرك الرئيسي للنمو العالمي.

وأضاف أن الدول الأوروبية ما كانت لتبقى اقتصاداتها على حالها اليوم لولا الدور الأميركي، بل كانت ستتعرض “للدمار” دون دعم واشنطن.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الدول الأوروبية لا تواجه أي تهديدات حقيقية في الوقت الراهن، مرجعًا ذلك إلى الوجود العسكري الأمريكي الذي يوفر لها الحماية والأمن.