قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الصين تسعى للاستحواذ على سوق العملات الرقمية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة تصريحات قوية تناولت قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مؤكدًا أن الصين تسعى للاستحواذ على سوق العملات الرقمية، في إطار ما وصفه بمحاولات الهيمنة على القطاعات المالية المستقبلية.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أنه وجه المؤسسات الحكومية الأميركية لشراء سندات رهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز السيولة في الأسواق.

كما كشف أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة وسويسرا بلغ نحو 44 مليار دولار، وهو ما دفع واشنطن، بحسب قوله، إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات السويسرية.

وشدد ترامب على أن العديد من الدول حققت ثروات طائلة بسبب الولايات المتحدة، معتبرا أن الاقتصاد الأمريكي كان ولا يزال المحرك الرئيسي للنمو العالمي.

وأضاف أن الدول الأوروبية ما كانت لتبقى اقتصاداتها على حالها اليوم لولا الدور الأميركي، بل كانت ستتعرض “للدمار” دون دعم واشنطن.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الدول الأوروبية لا تواجه أي تهديدات حقيقية في الوقت الراهن، مرجعًا ذلك إلى الوجود العسكري الأمريكي الذي يوفر لها الحماية والأمن.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصاد العالمي التجارة الدولية الصين سوق العملات الرقمية الهيمنة على القطاعات المالية الولايات المتحدة وسويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

أرشيفية

رئيس الوزراء اليمني يناقش مع سفيرة بريطانيا دعم التعاون السياسي والاقتصادي

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

وزير الاستثمار من دافوس: الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي يعززان جاذبية مصر للاستثمار

الصحفيين الشهداء

المتحدث باسم اللجنة المصرية: استهداف الاحتلال للمصورين الصحفيين الثلاثة جريمة كبيرة

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد