ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة شهدت نهضة اقتصادية واسعة بعد مرور 12 شهرا على عودته إلى البيت الأبيض، مؤكدًا أن بلاده نجحت في جذب نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات حتى الآن.

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية، أن الولايات المتحدة تمثل المحرك الاقتصادي الرئيسي للعالم، مشيرًا إلى أن ازدهار الاقتصاد الأمريكي ينعكس إيجابًا على بقية دول العالم، ويسهم في خفض معدلات التضخم عالميًا.

وانتقد ترامب السياسات الأوروبية، معتبرًا أن أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح، وأن التركيز على الطاقة النظيفة والهجرة الجماعية ألحق أضرارًا كبيرة بالاقتصادات الأوروبية.

كما أكد أن إدارته تمكنت من خفض العجز التجاري القياسي عبر فرض الرسوم الجمركية، لافتًا إلى أنه أوقف سياسات الطاقة التي قال إنها دمرت المصانع الأمريكية وأضعفت القدرة الصناعية للبلاد.