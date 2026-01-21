قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يوافق على دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام”

نتنياهو يوافق على دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” المعني بقطاع غزة
نتنياهو يوافق على دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” المعني بقطاع غزة
ملك ريان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 أن نتنياهو قبل الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى ما يُعرف باسم “مجلس السلام” المعني بقطاع غزة وسينضم إليه كعضو إلى المجلس الأعلى للسلام، وهي مبادرة دعت إليها الولايات المتحدة وتضم قادة من دول مختلفة بهدف إدارة مرحلة ما بعد الصراع والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في غزة والمناطق المتأثرة من النزاع.

وذكرت مصادر متعددة أن هذا المجلس صدر عن الرئيس الأمريكي ترامب بهدف الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز السلام الدائم، وأن الدعوة شملت قادة من عدة دول بينها إسرائيل وأذربيجان والمغرب والبحرين والإمارات وغيرها، في محاولة أمريكية لتوسيع المبادرة والتنسيق الدولي حول مستقبل غزة بعد سنوات من الحرب والصراع.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه ملف غزة أهمية كبيرة على الساحة الدولية بعد تدمير واسع للبنية التحتية ونزوح الملايين من المدنيين، ويُنظر إلى هذه المبادرة كجهد دولي لإيجاد حل سياسي وإنساني للنزاع الممتد، لكن الخطوة لا تخلو من جدل، حيث تتباين ردود الفعل بين مؤيد ومعارض داخل الأوساط السياسية والدولية.

وأشار بيان مكتب نتنياهو إلى أن القبول يأتي في سياق التواصل المستمر مع الأطراف الدولية المعنية ومناقشة المبادرات المطروحة بشأن غزة، مما يعكس رغبة إسرائيل في أن تكون جزءاً من الجهود الدولية المنظمة التي تسعى إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، لفتت تقارير إعلامية إلى أن المجلس الذي يرأسه ترامب قد يتسع لاحقاً ليشمل معالجة الصراعات في مناطق أخرى بخلاف غزة، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة وصلاحيات هذا الكيان الجديد في الساحة الدولية، خصوصاً في ظل تحفظ بعض العواصم الغربية والجهات السياسية حول دوره ومهامه.

وتعكس هذه الخطوة تحركاً دبلوماسياً غير مسبوق منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث حاولت الإدارة الأمريكية السابقة والحاليون في بعض الأحيان الدفع نحو حلول متعددة الأطراف، إلا أن مبادرة ترامب تأتي في سياق رؤية قد تختلف عن المنظمات الدولية التقليدية مثل الأمم المتحدة، إذ تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى لعب دور قيادي في عملية السلام وإعادة الإعمار.

ورغم أن تفاصيل عمل “مجلس السلام” لم تتضح بالكامل بعد، فإن الخطوة تشير إلى تحول مهم في التعامل الدولي مع ملف غزة، وربما تمثل محاولة لإيجاد إطار جديد للدبلوماسية الدولية في النزاعات، لكن نجاح هذه المبادرة سيعتمد على قبول الدول الكبرى والجهات الفاعلة في الساحة الدولية بمهام المجلس وطبيعة عمله المستقبلي.

نتنياهو اخبار عاجله عاجل عواجل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يودع جماهير الرجاء قبل الانضمام للأهلي

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم.. متى يظهر بقميص الأهلي؟

منتخب مصر

بطولة أفريقيا لكرة اليد.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على الجابون

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد