ترامب: لا أظن أن حلفاءنا في الناتو جاهزون لحمايتنا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بعدم التوازن في العلاقة مع حلف الناتو، قائلا: "نحن نعطي الكثير، لكننا نحصل على القليل.

و أشار ترامب إلى أن دول الناتو أصبحت "أكثر قوة" بعد تخصيصها ما يصل إلى 5% من ناتجها القومي الإجمالي للإنفاق على الدفاع، لكنه أعرب عن شكه في جاهزية حلفاء الولايات المتحدة للدفاع عنها، قائلا: "لا أظن أن حلفاءنا في الناتو جاهزون لحمايتنا".







وأضاف في كلمة له أمام منتدى دافوس في سويسرا أن الولايات المتحدة مولت الناتو لسنوات طويلة "من دون أن تحصل على شيء بالمقابل".





كما هاجم الإدارة الأميركية السابقة، معتبرا أن الرئيس جو بايدن قدم نحو 350 مليار دولار للناتو، واصفا ذلك بأنه "أمر صادم"، وقال إن أموال الولايات المتحدة "تذهب إلى دول وجهات لا تقدر ما نفعله".







وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة تسعى إلى أن تكون أوروبا حليفا قويا.