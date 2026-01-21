قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لسوق العمل 2026

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين 26 يناير، الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لسوق العمل 2026، ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر، بمشاركة 40 وزير عمل من مختلف دول العالم، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعقد المؤتمر تحت شعار «نصيغ المستقبل» في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بهدف تعزيز الاستجابة العملية للتحديات المتسارعة التي تواجه أسواق العمل العالمية، والانتقال من مرحلة النقاش إلى تنفيذ حلول قابلة للتطبيق.

ويركز الاجتماع الوزاري على تبادل أفضل الممارسات الدولية، وبحث مسارات عملية للتوظيف، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات تنمية المهارات، والتقنيات الحديثة، وجودة الوظائف، والحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مرونة واستدامة أسواق العمل.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الاجتماع يمثل فرصة استراتيجية لترجمة الخبرات الدولية إلى تعاون عملي ملموس، يسهم في تطوير بيئات العمل وتعزيز تنافسية الأسواق محليًا وعالميًا.

ويعقد الاجتماع برئاسة الراجحي، وبمشاركة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، ضمن مؤتمر تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، ويستمر حتى 27 يناير.

ويعد الاجتماع منصة عالمية لمناقشة مستقبل أسواق العمل، والبناء على مخرجات النسخ السابقة التي أفضت إلى ثمانية مسارات لإعادة تشكيل أنظمة العمل حول العالم.

الرياض الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لسوق العمل مؤتمر الدولي لسوق العمل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

السكري

اِلحقه بسرعة.. هذه الأعراض تكشف الإصابة بمرض السكري

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

طريقة عمل سلطة رنجة

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد