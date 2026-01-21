الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لسوق العمل 2026

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين 26 يناير، الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لسوق العمل 2026، ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر، بمشاركة 40 وزير عمل من مختلف دول العالم، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعقد المؤتمر تحت شعار «نصيغ المستقبل» في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بهدف تعزيز الاستجابة العملية للتحديات المتسارعة التي تواجه أسواق العمل العالمية، والانتقال من مرحلة النقاش إلى تنفيذ حلول قابلة للتطبيق.

ويركز الاجتماع الوزاري على تبادل أفضل الممارسات الدولية، وبحث مسارات عملية للتوظيف، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات تنمية المهارات، والتقنيات الحديثة، وجودة الوظائف، والحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مرونة واستدامة أسواق العمل.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الاجتماع يمثل فرصة استراتيجية لترجمة الخبرات الدولية إلى تعاون عملي ملموس، يسهم في تطوير بيئات العمل وتعزيز تنافسية الأسواق محليًا وعالميًا.

ويعقد الاجتماع برئاسة الراجحي، وبمشاركة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، ضمن مؤتمر تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، ويستمر حتى 27 يناير.

ويعد الاجتماع منصة عالمية لمناقشة مستقبل أسواق العمل، والبناء على مخرجات النسخ السابقة التي أفضت إلى ثمانية مسارات لإعادة تشكيل أنظمة العمل حول العالم.