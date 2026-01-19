وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيا مع نظرائه في باكستان والأردن وتركيا المستجدات بالمنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزراء خارجية باكستان محمد إسحاق دار، والأردن أيمن الصفدي، وتركيا هاكان فيدان؛ المستجدات الراهنة في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية تلقاها وزير الخارجية السعودي من وزراء خارجية الدول الثلاث، اليوم الاثنين.