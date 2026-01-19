الملك سلمان وولي العهد السعودي يعزيان ملك إسبانيا في ضحايا تصادم قطارين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، في ضحايا حادث تصادم قطارين جنوب إسبانيا.

السعودية تعزي ملك إسبانيا

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز : "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين جنوب مملكة إسبانيا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

وفي نفس السياق، قال الأمير محمد بن سلمان في رسالته إلى ملك إسبانيا ""بلغني نبأ حادث تصادم قطارين جنوب مملكة إسبانيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

حداد في إسبانيا بعد تصادم قطارين

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من منتصف الليل وحتى يوم الخميس المقبل، على ضحايا حادث القطار الذي وقع بالقرب من مدينة "قرطبة"، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني - في كلمة له بالقرب من موقع الحادث في بلدية "أداموز"، بالكشف عن أسباب حادث القطار "بشفافية كاملة"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، وشكره شكره لأطقم الطوارئ.

وكان سانشيز قد ألغي رحلته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "دافوس" في سويسرا، لمتابعة حادث القطار.. ونقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن سانشيز تأكيده، عبر حسابه على منصة (إكس)، أن الحكومة تتعاون مع الجهات المختصة الأخرى وخدمات الطوارئ لتقديم المساعدة للركاب.