"إير فرانس" توقف رحلاتها بين باريس وبانجي اعتبارا من أول فبراير

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" أن آخر رحلة مباشرة بين باريس وعاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى "بانجي" ستكون يوم /السبت/ الموافق 31 يناير الجاري، وذلك دون إبداء أية أسباب.

ولاحظ العملاء المحتملون لعدة أسابيع أن رحلة (باريس/ بانجي) يوم /السبت/، لم تعد متاحة للحجز اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، فيما كان قد تم تقليص عدد الرحلات لعدة أشهر إلى رحلة أسبوعية واحدة بالتناوب.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية "إن الخدمة ستقتصر الآن على رحلتين أسبوعيتين يومي /الثلاثاء/ و/الخميس/، يتم تشغيلهما حاليا بالشراكة مع شركة "أفريجيت فلاي جابون" بين ياوندي وبانجي، مع ربطها برحلات جوية بين باريس والعاصمة الكاميرونية".

ويثير إنهاء الخط المباشر الوحيد بين بانجي وأوروبا استياءً كبيرا في جمهورية أفريقيا الوسطي، حيث أصبح قضية دبلوماسية، وتردد أنه "غير مربح" للشركة، التي تنظم رحلات ربط عبر الكاميرون، بسبب ارتفاع الضرائب المحلية وتكاليف الوقود.. وبحسب تقارير، فقد طلب رئيس أفريقيا الوسطي فوستان آرشانج تواديرا توضيحا من السفير الفرنسي لدى بلاده، ووصل الأمر إلى قصر الإليزيه.

وعلى الرغم من أن الخطوط الجوية الفرنسية شركة خاصة، إلا أن الدولة الفرنسية لاتزال أكبر مساهم فيها بنسبة 28%، فيما يأمل دبلوماسيون في التأثير على موقف الشركة.