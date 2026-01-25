وزير السياحة يجتمع بشركة طيران دولية لجذب رحلات من أوروبا..ونواب: الدولة تحشد أجهزتها لزيادة الدخل القومي

وزير السياحة يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق الأوروبية

أشاد عدد من النواب باجتماع وزير السياحة والآثار مع شركة طيران دولية لجذب رحلات من أوروبا ، وأكدوا على ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين، وتحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دورى على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين.

وأكدت نورا علي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق على ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين، وتحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دورى على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة فى الحركة الجوية، والسياحة.

وطالبت نورا علي في تصريحات لـ"صدى البلد" بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.

وأشارت إلى أن العمل على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها فى وقت يسير، مع سد العجز فى العاملين فى منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا، وتوفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواي فاي مجاني، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظي وتوفير تطبيق للمطار يحتوى على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.

وتابعت: يجب العمل على ضرورة تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع فى استخدام التطبيق الإلكترونى، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم، وضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، إن السياحة تعتبر حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن الدولة تحشد كل أجهزتها من أجل زيادة الدخل القومي من السياحة بجانب قناة السويس.

وأشار إبراهيم عبد النظير في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن اجتماع وزير السياحة والآثار مع شركة طيران دولية لجذب رحلات من أوروبا ، اتجاه جيد وندعمه بشدة.

وكان قد عقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع مسئولي شركة Edelweiss Airlines؛ استكمالاً للقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق الأوروبية التي تعمل بها الشركة.

واستعرض مسئولي الشركة حجم أعمالهم بالمقصد المصري وما حققوه من حجوزات سياحية إلى مصر، وخططهم التشغيلية الحالية والمستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

وأعرب مسئولو الشركة عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة بما يساهم في زيادة عدد رحلات الطيران من الأسواق الأوروبية التي تعمل بها الشركة إلى الوجهات السياحية المصرية، والتوسع في الطيران الداخلي للربط بين الوجهات السياحية المتنوعة لاسيما منتجي السياحة الثقافية والشاطئية في مصر مثل الأقصر- شرم الشيخ، والإسكندرية- سيوة بما يساهم في إثراء التجربة السياحية واستمتاع السائح بأكثر من منتج سياحي وزيارة أماكن مختلفة خلال زيارته للمقصد المصري.