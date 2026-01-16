مطار الغردقة الدولي يستقبل 78 رحلة دولية تقل 14 ألف سائح

يواصل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، استقبال العشرات من رحلات الطيران الدولية القادمة من مختلف المطارات الأوروبية، تزامنًا مع الارتفاع الملحوظ في نسب الإشغال السياحي بمدينة الغردقة ومنتجعات البحر الأحمر، في مؤشر جديد على استمرار تعافي حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وكشفت جداول الوصول بمطار الغردقة الدولي عن استقبال 78 رحلة طيران دولية، قادمة من عدد من العواصم الأوروبية، تقل على متنها نحو 14 ألف سائح من جنسيات متعددة.

وتصدّر السائحون القادمون من ألمانيا وإنجلترا وروسيا قائمة الجنسيات الوافدة، إلى جانب جنسيات أوروبية أخرى، ضمن برامج سياحية متنوعة تمتد لعدة أيام، تشمل الإقامة بالمنتجعات السياحية والاستمتاع بالأنشطة الشاطئية والبحرية التي تشتهر بها مدينة الغردقة.

ويعكس هذا التدفق السياحي المتزايد حالة الانتعاش التي تشهدها المقاصد السياحية بمحافظة البحر الأحمر، في ظل الجهود المبذولة لدعم قطاع السياحة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، بما يعزز من مكانة الغردقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.