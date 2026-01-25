إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل

أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر أن ما نشر على موقع اقتصاد الشرق بلومبرج بشأن تأجيل خطط التوسع في حقل ظهر وتجميد حفر بئرين جديدين باستثمارات تقدر بنحو ٣٦٠ مليون دولار أمريكي، هو حديث عار تماما من الصحة ويستند إلى معلومات غير صحيحة.

وتؤكد الشركتان أن هذه الادعاءات لم تصدر مطلقا عن إيجاس أو عن الشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر .

حقيقة خلاف على سعر الغاز

وفيما يتعلق بما أثير حول وجود خلاف بشأن سعر الغاز في اتفاقية حقل ظهر، أوضح الطرفان أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأن جميع التعاقدات والبنود الخاصة بذلك تخضع لأطر وآليات تعاقدية متفق عليها، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تحقق المصالح المشتركة، وتراعي الجوانب الاقتصادية والفنية، وتضمن تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة التعاقدية .

وإذ تؤكد الشركتان أن تداول مثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين وعلى العلاقات مع الشركاء.

كما يشددان على عدم التهاون مطلقا مع مروجي الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة وجارى حاليا تقييم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما تدعو الشركتان كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الموثوقة الصادرة عن المصادر الرسمية .