مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
البترول: هانتر الأسترالية تعتزم اقتحام قطاع التعدين بسبب الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي وفداً من مجموعة “هانتر آند كو” الأسترالية للتعدين
وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي وفداً من مجموعة "هانتر آند كو" الأسترالية للتعدين
أمل مجدى

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من مجموعة “هانتر آند كو” الأسترالية للتعدين ، ويضم إيـان كورتلانج رئيس الشركة، والسيد فرانسوا فان شالكفيك الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، بحضور الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأكدت المجموعة الأسترالية رغبتها في ضخ استثمارات وعقد شراكات بقطاع التعدين المصري، في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب شركات التعدين.

يأتي هذا الاهتمام كأحد نتائج زيارة الوزير في نوفمبر الماضي إلى ولاية بيرث الأسترالية، وما تضمنته من عرض للإصلاحات والمحفزات الاستثمارية التي تستهدف جعل مصر وجهة جاذبة لشركات التعدين الأسترالية، خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة.

نتائج الإصلاحات في قطاع التعدين

وأشادت المجموعة بالإصلاحات التشريعية التي يطبقها قطاع التعدين في مصر، مؤكدة أنها تتجاوز التحديات والعقبات وتسهم في تسريع الإجراءات، وأنها أسهمت في تشجيع الشركة علي اتخاذ قرار الاستثمار في مصر على أسس واضحة.

واستعرضت المجموعة الأسترالية فرص ومجالات التعاون الممكنة مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث تهتم بالتركيز  على أنشطة استكشاف المعادن، واستغلال المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لقطاع الطاقة، وإقامة صناعات تحقق قيمة مضافة من الخامات التعدينية، مشيرة إلى ما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة لتطوير المشروعات التعدينية بكفاءة.

وأعربت عن تطلعها للتعاون في مجال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الهندسية والجيولوجية بقطاع التعدين المصري ، ما يسهم في ربط الخبرات المصرية بالخبرات الأسترالية.

وأبدت رغبتها في زيارة عدد من المواقع التعدينية ، ولقاء أكبر عدد من شركات التعدين العاملة في مصر خلال زيارتها الحالية .

وتم الاتفاق على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لوضع نموذج تنفيذي للعمل، وبدء خطوات دخول الشركة للعمل بقطاع التعدين المصري .

