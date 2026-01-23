قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. 19 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس العراق
شوبير عن فوز الأهلي على يانج أفريكانز: الحمد والشكر لله
المسؤل عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: شركة خالدة تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز وبرامج حفر آبار استكشافية

البترول: خطة شركة خالدة حتي 2030 تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز
البترول: خطة شركة خالدة حتي 2030 تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز
أمل مجدى

عقد المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، اجتماعاً مع المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول والإدارات الفنية بالشركة، لمناقشة خطط زيادة الإنتاج واستعراض الرؤية المستقبلية للشركة تنفيذاً لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم إنتاج البترول والغاز.

خطة خالدة خلال الخمس سنوات القادمة

وقدمت شركة خالدة عرضاً تفصيلياً لخطتها خلال الفترة من العام 2025 إلى 2030، تشمل مستهدفات زيادة إنتاج البترول والغاز، وبرامج حفر آبار استكشافية وتنموية، وتعجيل وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين أداء الحقول القائمة وتطوير التسهيلات لاستيعاب الزيادات الإنتاجية المتوقعة  وفق جداول زمنية محددة .

وتم استعراض الإمكانيات الجيولوجية الواعدة في مناطق امتياز الشركة،  واستخدام أحدث التقنيات في أعمال الإستكشاف لتقليل المخاطر ورفع معدلات النجاح، دعماً لجذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي.

من جانبه، أوضح رئيس الشركة أن الخطة تشمل الي جانب زيادة الإنتاج ، العمل علي تطوير التسهيلات ورفع كفاءة العمليات، مؤكداً علي الالتزام الكامل بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال تطبيق أعلى المعايير والتدريب المستمر للعاملين .

وأكد المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج أن الخطة تم وضعها وفق أسس علمية مدروسة تتوافق مع استراتيجية الوزارة، وتدعم زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق ، بالتوازي مع الالتزام بالسلامة والاستدامة البيئية.

وأشاد الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف بما تضمنته خطة الشركة من رؤية متكاملة تربط الاستكشاف بالإنتاج، ومؤكداً علي أهمية الاستمرار في هذا النهج الذي يسهم في تعظيم اعمال الإستكشاف وزيادة الاحتياطيات.

البترول الغاز الغاز الطبيعى خالدة النفط التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

رمال

رمال وأتربة.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

ترشيحاتنا

ندوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

كيف تستفيد مصر من التجربة الرومانية في تمكين ذوي الإعاقة؟ | تفاصيل

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تطلق الموسم الرابع من مسابقة العباقرة

المطران جورج شيحان

مسيرة من الفداء.. المطران شيحان يهنئ قيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد