البترول: شركة خالدة تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز وبرامج حفر آبار استكشافية

عقد المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، اجتماعاً مع المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول والإدارات الفنية بالشركة، لمناقشة خطط زيادة الإنتاج واستعراض الرؤية المستقبلية للشركة تنفيذاً لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم إنتاج البترول والغاز.

خطة خالدة خلال الخمس سنوات القادمة

وقدمت شركة خالدة عرضاً تفصيلياً لخطتها خلال الفترة من العام 2025 إلى 2030، تشمل مستهدفات زيادة إنتاج البترول والغاز، وبرامج حفر آبار استكشافية وتنموية، وتعجيل وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين أداء الحقول القائمة وتطوير التسهيلات لاستيعاب الزيادات الإنتاجية المتوقعة وفق جداول زمنية محددة .

وتم استعراض الإمكانيات الجيولوجية الواعدة في مناطق امتياز الشركة، واستخدام أحدث التقنيات في أعمال الإستكشاف لتقليل المخاطر ورفع معدلات النجاح، دعماً لجذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي.

من جانبه، أوضح رئيس الشركة أن الخطة تشمل الي جانب زيادة الإنتاج ، العمل علي تطوير التسهيلات ورفع كفاءة العمليات، مؤكداً علي الالتزام الكامل بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال تطبيق أعلى المعايير والتدريب المستمر للعاملين .

وأكد المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج أن الخطة تم وضعها وفق أسس علمية مدروسة تتوافق مع استراتيجية الوزارة، وتدعم زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق ، بالتوازي مع الالتزام بالسلامة والاستدامة البيئية.

وأشاد الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف بما تضمنته خطة الشركة من رؤية متكاملة تربط الاستكشاف بالإنتاج، ومؤكداً علي أهمية الاستمرار في هذا النهج الذي يسهم في تعظيم اعمال الإستكشاف وزيادة الاحتياطيات.