اقتصاد

هيئة البترول تطلق منصة رقمية لمتابعة وتقييم الأداء البيئي

أمل مجدى

في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية بالتحول الرقمي، وتنفيذًا لمحاور استراتيجية عمل الوزارة الخاصة بتطوير منظومة حماية البيئة، أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال إدارتي السلامة والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، منصة رقمية متخصصة لمتابعة وتحليل مؤشرات تقييم الأداء البيئي للشركات التابعة.

وأوضح الدكتور تامر عايش، والدكتور محمد أبو المجد، مساعدا رئيس الهيئة التنفيذي للسلامة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المنصة الإلكترونية لتقييم مؤشرات الأداء البيئي إلى جانب تدريب ممثلين من الشركات التابعة على آليات الاستخدام.

وتهدف المنصة إلى توحيد آليات جمع البيانات البيئية وتحليلها رقميًا، بما يدعم كفاءة العمليات ويسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، ويعزز جودة ودقة البيانات، ويرفع مستوى الشفافية داخل القطاع.

كما تسهم مؤشرات تقييم الأداء البيئي في دعم الاستدامة والتوافق مع المتطلبات البيئية المحلية والعالمية، وبما يتماشى مع محاور عمل وزارة البترول والثروة المعدنية واستراتيجية الدولة.

وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة عددًا من ورش العمل التدريبية للعاملين بالشركات التابعة، لرفع كفاءتهم في إدارة البيانات على المنصة، وضمان دقة وجودة المعلومات، بما يحقق الاستفادة القصوى منها.
 

البترول وزارة البترول التحول الرقمى وزير البترول التعدين الغاز النفط

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

