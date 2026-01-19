شركة خالدة للبترول تطور وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام بـ8 أجهزة حديثة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية.. افتتحت شركة خالدة للبترول المرحلة الأولي من تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام وذلك بعد تزويدها بثماني أجهزة حديثة للغسيل الكلوي ، حرصاً من الشركة على الإسهام في دعم القطاع الصحي بمحافظة مطروح وتخفيف الأعباء عن أهاليها من مرضي الفشل الكلوي .

وشهد الافتتاح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ، و المهندس معتز عاطف، رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذي، والمهندس براين راديسكي المدير التنفيذي والمدير العام للشركة ، والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، وممثل وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس محمد الشوربجي وممثلي إدارة المسئولية المجتمعية بخالدة .

وتشمل المرحلة الاولي التبرع بثمانية أجهزة غسيل كلوي حديثة ومتطورة ، منها ثلاث أجهزة مخصصة لمرضى القلب تعتبر الأولى من نوعها بالمحافظة بالإضافة إلى خمس أجهزة أخري ، جميعها بمواصفات المانية معتمدة.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية ، والتي تولي اهتمامًا بالقطاع الصحي ، حيث تمت أعمال التطوير بالتعاون مع مؤسسة صحتنا، وفق نموذج ناجح للشراكة بين شركات البترول ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب رئيس شركة خالدة للبترول ، عن سعادته باكتمال هذا المشروع الصحي الهام الذي دعمته الشركة ، تحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، وفي إطار التزام الوزارة والشركات التابعة لها بدعم المجتمعات المحلية وخاصة دعم القطاع الصحي الذي يأتي في مقدمة الأولويات.



واضاف أن خالدة مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية والخدمية، موجهاً الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي دعمه وتعاونه.