مصر تطلق مسحا جويا شاملا للثروة المعدنية .. البترول توضح الفائدة

أكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن ملف التعدين من أهم الملفات التي تخدم الصناعة، موضحًا أن الاكتشافات المعدنية ليست للتصدير لكن لسد احتياجات الصناعة.

وأضاف رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن استخراج المعادن يعون بالنفع على الدولة، وأن القيمة المضافة التي تتم على المعادن التي يتم اكتشافها تفوق 10 مرات ثمن المعدن نفسه.

مصر بها 34 معدنا

ولفت إلى أن مصر بها 34 معدنا، بخلاف الذهب، وهناك 13 معدن من الـ 34 تتوجد بوفرة كثيرة، وهناك 8 تحتاج للأبحاث، وهناك معادن لا يوجد معلومات عنهم .

وأشار إلى أن مصر تطلق مسحا جويا شاملا للثروة المعدنية بعد أكثر من ثلاثة عقود، وأن هذا يعتبر تحول كبير، لآن أخر مسح جوي تم في عام 84، أي من 42 سنة، وكان بـ تكنولوجيا قديمة.