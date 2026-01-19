البترول تضبط 5 محطات استولت على 57 ألف لتر سولار وبنزين

نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول حملة مكبرة ضمت لجنة الرقابة على تداول المنتجات وقطاع الأمن بالهيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتموين لتعقب عدد من بؤر التداول غير الشرعي للمنتجات البترولية بمحافظة الإسكندرية والوارد معلومات عن تورطها في هذا الخصوص .

ضبط المهربين للمواد البترولية

حيث نجحت اللجنة من خلال حملتها في ضبط مخزنين غير مرخصين يحتويان علي كميات هائلة من الزيوت والمنتجات البترولية ومنها وقود الطائرات والمازوت والتي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة ، وتحتوي علي معدات لسحب وتدفيع المنتجات ، كما تم التحفظ على سيارة نقل محملة بزيوت غير مصرح بتداولها خارج النطاق الرسمي .

و قد تمكن الفنيون المتخصصون المرافقون للحملة من كشف أساليب تلاعب تمارسها محطة وقود بالعامرية ، حيث استعانت المحطة بدوائر إلكترونية للتحكم عن بعد في عيار طلمبات الوقود لسرقة الجمهور وقد تقرر إلغاء ترخيص المحطة نهائياً لتكرار المخالفة ، كما تزامنت الواقعة مع ضبط 5 محطات أخرى استولت على نحو 57 ألف لتر من السولار والبنزين بقيمة ناهزت مليوني جنيه إضافة إلي تحرير محاضر لأربع محطات بالعامرية وبرج العرب تلاعبت في عيار طلمبات تموين الوقود.

وواصلت اللجنة جهودها لمكافحة نقاط التموين غير المرخصة، حيث تم رصد وإزالة 4 نقاط غير شرعية بمحافظتي الشرقية والدقهلية و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

وخلال التفتيش علي مصنع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بالشرقية مركز ابوحماد ، تم رصد قصور في فرز الاسطوانات قبل التعبئة ووجود اسطوانات غير صالحة ، و عدم تدريب العاملين على خطط الطوارئ .

كما تم رصد مخالفات خلال المرور 22 محطة وقود بالقاهرة والإسكندرية والشرقية والمنوفية ودمياط ، مثل مخالفة اشتراطات الأمان والتلاعب في مسدسات التموين ، ونسب مياه في خزانات الوقود مما استوجب التنسيق الفوري لسرعة الإصلاح أو الاغلاق لحين تلافي المخالفات.