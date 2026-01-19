قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
البترول تضبط 5 محطات استولت على 57 ألف لتر سولار وبنزين

 نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول حملة مكبرة ضمت لجنة الرقابة على تداول المنتجات وقطاع الأمن بالهيئة  بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتموين لتعقب عدد من بؤر التداول غير الشرعي للمنتجات البترولية بمحافظة الإسكندرية والوارد معلومات عن تورطها في هذا الخصوص  .

ضبط المهربين للمواد البترولية

حيث نجحت اللجنة من خلال حملتها في ضبط مخزنين غير مرخصين يحتويان علي كميات هائلة من الزيوت والمنتجات البترولية ومنها وقود الطائرات والمازوت والتي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة ، وتحتوي علي معدات لسحب وتدفيع المنتجات  ، كما تم التحفظ على سيارة نقل محملة بزيوت غير مصرح بتداولها خارج النطاق الرسمي .

و قد تمكن الفنيون المتخصصون المرافقون للحملة من كشف أساليب تلاعب تمارسها محطة وقود بالعامرية ، حيث استعانت المحطة بدوائر إلكترونية للتحكم عن بعد في عيار طلمبات الوقود لسرقة الجمهور وقد تقرر  إلغاء ترخيص المحطة نهائياً لتكرار المخالفة ، كما تزامنت الواقعة مع  ضبط 5 محطات أخرى استولت على نحو 57 ألف لتر من السولار والبنزين بقيمة ناهزت مليوني جنيه إضافة إلي تحرير محاضر لأربع محطات بالعامرية وبرج العرب تلاعبت في عيار طلمبات تموين الوقود.

وواصلت اللجنة جهودها لمكافحة نقاط التموين غير المرخصة، حيث تم رصد وإزالة 4 نقاط غير شرعية بمحافظتي الشرقية والدقهلية و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

وخلال التفتيش علي مصنع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بالشرقية مركز ابوحماد ،  تم رصد قصور في فرز الاسطوانات قبل التعبئة ووجود اسطوانات غير صالحة ، و عدم تدريب العاملين على خطط الطوارئ .

كما تم رصد مخالفات خلال المرور  22 محطة وقود بالقاهرة والإسكندرية والشرقية والمنوفية ودمياط ، مثل مخالفة اشتراطات الأمان والتلاعب في مسدسات التموين ، ونسب مياه في خزانات الوقود مما استوجب التنسيق الفوري لسرعة الإصلاح أو  الاغلاق لحين تلافي المخالفات.

البترول الغاز النفط التعدين الوقود

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

الحبس 3 شهور عقوبة كل من انتفع دون وجه حق بخدمة من خدمات الاتصالات

مجلس الشيوخ

إسكان الشيوخ تناقش ملف التصالح في مخالفات البناء

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضريبة

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

