قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: تشغيل محطة لتغذية أرمنت بالغاز.. ومشروعات جارية لتوصيل الخدمة إلى 7000 عميل بالأقصر

تشغيل محطة لتغذية أرمنت بالغاز
تشغيل محطة لتغذية أرمنت بالغاز
أمل مجدى

بتكليفات من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق الصناعية بصعيد مصر .

 قام  المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول يرافقه عدد من قيادات الشركة بجولة في محافظات الاقصر و قنا و أسوان للمتابعة الميدانية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، حيث تفقد محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة أرمنت الحيط محافظة الأقصر ،  بسعة 5000م3 والتي بدأت العمل لتغذية مدينة أرمنت و قرى حياة كريمة بالمدينة ، وكذلك تنفيذ الشبكات الخارجية لتغذية قرية حجازة بحري بمركز قوص بمحافظة قنا ، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ الشبكات الخارجية وبدء تجارب التشغيل بنهاية الشهر الجاري، لخدمة 7000عميل بالقرية وكذلك محطة تخفيض الضغط بمدينة قفط الصناعية بمركز قوص بمحافظه قنا بسعة 30000م3 لتغذية المنطقة الصناعية.

كما شملت الزيارة التفقدية بأسوان تفقد العمل في تعدية خطوط الغاز لنهر النيل بمدينة كوم أمبو بطول1600م  وذلك للربط بين خط الغاز الرئيسي ومحطة تخفيض الضغط بشرق النيل لتغذية قرى كوم أمبو وكذلك تم تفقد قرية منيحة بمدينه كوم أمبو لمتابعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

البترول الغاز الغاز الطبيعى النفط التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

بعد افتتاحه رسميًا.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

محمد أبو العلا نجم دولة التلاوة يتلو قرآن الجمعة من مسجد العزيز الحكيم

محمد أبو العلا نجم دولة التلاوة يتلو قرآن الجمعة من مسجد العزيز الحكيم

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: خلافة عثمان جاءت بالشورى والاقتراع في ظروف دقيقة وتحديات جسيمة

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد