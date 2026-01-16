البترول: تشغيل محطة لتغذية أرمنت بالغاز.. ومشروعات جارية لتوصيل الخدمة إلى 7000 عميل بالأقصر

بتكليفات من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق الصناعية بصعيد مصر .

قام المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول يرافقه عدد من قيادات الشركة بجولة في محافظات الاقصر و قنا و أسوان للمتابعة الميدانية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، حيث تفقد محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة أرمنت الحيط محافظة الأقصر ، بسعة 5000م3 والتي بدأت العمل لتغذية مدينة أرمنت و قرى حياة كريمة بالمدينة ، وكذلك تنفيذ الشبكات الخارجية لتغذية قرية حجازة بحري بمركز قوص بمحافظة قنا ، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ الشبكات الخارجية وبدء تجارب التشغيل بنهاية الشهر الجاري، لخدمة 7000عميل بالقرية وكذلك محطة تخفيض الضغط بمدينة قفط الصناعية بمركز قوص بمحافظه قنا بسعة 30000م3 لتغذية المنطقة الصناعية.

كما شملت الزيارة التفقدية بأسوان تفقد العمل في تعدية خطوط الغاز لنهر النيل بمدينة كوم أمبو بطول1600م وذلك للربط بين خط الغاز الرئيسي ومحطة تخفيض الضغط بشرق النيل لتغذية قرى كوم أمبو وكذلك تم تفقد قرية منيحة بمدينه كوم أمبو لمتابعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.