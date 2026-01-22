نقابة البترول: انضمام مصر لـ"مجلس السلام" يعكس ثقلها الدولي.. وعمالنا يدعمون القيادة السياسية

أشادت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بعنوان «ترحيب مصر بالدعوة للانضمام إلى مجلس السلام»، مؤكدة أن هذا البيان يعكس الرؤية السياسية والاستراتيجية للدولة المصرية في إدارة القضايا الإقليمية والدولية، ويجسد ثقل مصر التاريخي ودورها المحوري في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار بالمنطقة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول أن التحرك المصري في هذا التوقيت الدقيق يترجم إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات الراهنة، ويعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الأمن والسلم الدوليين، والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على وقف الحرب، وحماية المدنيين، وإعادة إعمار ما دمرته الصراعات.

وأشار المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إلى أن الدولة المصرية تتحرك بمنهجية سياسية واستراتيجية متوازنة، تحفظ مصالح الوطن، وتصون الأمن القومي، وتعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن عمال قطاع البترول، باعتبارهم أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وقوة الإنتاج الاستراتيجية للدولة، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات وخطوات لحماية الاستقرار الوطني ودعم مسيرة التنمية.

وأضاف رئيس نقابة البترول أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الإنتاج، وتأمين موارد الدولة، وضمان استمرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن الطبقة العاملة المصرية تدرك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الدقيقة، وتواصل أداء دورها في مواقع الإنتاج بروح وطنية عالية، دعمًا للدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن الدور المصري في صناعة السلام لا ينفصل عن دورها في حماية أمن الطاقة الإقليمي، وتأمين خطوط الإمداد، والحفاظ على توازنات المنطقة، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم خطط التنمية المستدامة، ويصب في صالح شعوب المنطقة كافة.

واختتمت النقابة العامة للعاملين بالبترول بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل للموقف الرسمي المصري، وتقديرها للدور الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية في إدارة الملفات الإقليمية والدولية بحكمة واتزان، بما يعزز مكانة مصر الدولية، ويحفظ مصالح الوطن، ويخدم قضايا الأمة العربية، مؤكدة أن عمال البترول سيظلون دائمًا في مقدمة الصفوف الداعمة للدولة المصرية وقيادتها السياسية في معركة الاستقرار والبناء.