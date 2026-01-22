قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة البترول: انضمام مصر لـ"مجلس السلام" يعكس ثقلها الدولي.. وعمالنا يدعمون القيادة السياسية

رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
الديب أبوعلي

أشادت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بعنوان «ترحيب مصر بالدعوة للانضمام إلى مجلس السلام»، مؤكدة أن هذا البيان يعكس الرؤية السياسية والاستراتيجية للدولة المصرية في إدارة القضايا الإقليمية والدولية، ويجسد ثقل مصر التاريخي ودورها المحوري في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار بالمنطقة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول أن التحرك المصري في هذا التوقيت الدقيق يترجم إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات الراهنة، ويعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الأمن والسلم الدوليين، والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على وقف الحرب، وحماية المدنيين، وإعادة إعمار ما دمرته الصراعات.

وأشار المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إلى أن الدولة المصرية تتحرك بمنهجية سياسية واستراتيجية متوازنة، تحفظ مصالح الوطن، وتصون الأمن القومي، وتعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن عمال قطاع البترول، باعتبارهم أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وقوة الإنتاج الاستراتيجية للدولة، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات وخطوات لحماية الاستقرار الوطني ودعم مسيرة التنمية.

وأضاف رئيس نقابة البترول أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الإنتاج، وتأمين موارد الدولة، وضمان استمرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن الطبقة العاملة المصرية تدرك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الدقيقة، وتواصل أداء دورها في مواقع الإنتاج بروح وطنية عالية، دعمًا للدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن الدور المصري في صناعة السلام لا ينفصل عن دورها في حماية أمن الطاقة الإقليمي، وتأمين خطوط الإمداد، والحفاظ على توازنات المنطقة، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم خطط التنمية المستدامة، ويصب في صالح شعوب المنطقة كافة.

واختتمت النقابة العامة للعاملين بالبترول بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل للموقف الرسمي المصري، وتقديرها للدور الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية في إدارة الملفات الإقليمية والدولية بحكمة واتزان، بما يعزز مكانة مصر الدولية، ويحفظ مصالح الوطن، ويخدم قضايا الأمة العربية، مؤكدة أن عمال البترول سيظلون دائمًا في مقدمة الصفوف الداعمة للدولة المصرية وقيادتها السياسية في معركة الاستقرار والبناء.

النقابة العامة للعاملين بالبترول مصر مجلس السلام الرؤية السياسية والاستراتيجية للدولة المصرية التحديات ثوابت السياسة الخارجية المصرية دعم الأمن والسلم الدوليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

مستقبل وطن

لتعزيز آليات العمل.. «مستقبل وطن» يعقد اجتماعًا تنظيميًا مع منسقي الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات

محمد أبو العلا

العربي الناصري: السياسة المصرية الثابتة تحافظ على الأمن والاستقرار وتدعم مصالح الوطن العليا

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في دافوس ترسخ ثوابت مصر التاريخية في حماية الأمن والاستقرار

بالصور

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد