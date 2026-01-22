وزير البترول: العام الجاري يشهد حفر أكثر من 100 بئر استكشافي

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اللقاء الدوري مع قيادات قطاع البترول والتعدين ورؤساء شركات القطاع في مقر شركة جاسكو، وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وأهم المستهدفات خلال الفترة المقبلة وأوجه الدعم اللازمة لتحقيقها.

وأكد الوزير، أن أولوية الوزارة خلال المرحلة الحالية هي زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين احتياجات صيف 2026، من خلال الإسراع بإدخال آبار جديدة على خريطة الإنتاج، وفق خطة خمسية طموحة ممتدة حتى 2029 /2030 لرفع معدلات الإنتاج.

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد الإعلان عن إجراءات تحفيزية وحوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، وسيتم الإعلان عنها قريبًا لشركاء الاستثمار من الشركات العالمية والمصرية.

ووجه الوزير الشكر لفرق العمل بالحقول والمواقع والشركات على جهودهم في مجال الإنتاج، مؤكدًا أن انتظام سداد مستحقات الشركاء كان له بالغ الأثر في استعادة ثقة الاستثمار وخطط الاستكشاف والإنتاج.

ولفت الوزير إلى أن العام الجاري سيشهد حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للغاز والبترول، ضمن برنامج أوسع يستهدف قرابة 500 بئر حتى 2030، مؤكدًا أن التوسع في الاستكشاف يهدف إلى زيادة قدرات مصر الإنتاجية من خلال إضافة حقول جديدة بالتوازي مع رفع إنتاج الحقول القائمة، وأن مشروعات المسح السيزمي الجارية في عدد من مناطق مصر تستهدف طرح فرص استثمارية جديدة للكشف عن البترول والغاز وتشجيع المستثمرين في هذا المجال.

تأمين الطاقة خلال فصل الصيف

وفيما يتعلق بتأمين الطاقة خلال فصل الصيف المقبل، أكد الوزير أن العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعب دورًا هامًا في تأمين احتياجات الصيف الماضي رغم وصول استهلاك الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا فنيًا دائمًا لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل صيف العام الجاري، كما تم وضع عدة سيناريوهات مرنة تواكب تغيرات الاستهلاك الطارئة.

وأضاف الوزير أن منظومة سفن التغييز التي تم تأسيسها العام الماضي نجحت في تأمين الاحتياجات المتزايدة من الغاز لمحطات الكهرباء وقطاع الصناعة، مؤكدًا أنها ستكون داعمة أيضًا خلال الصيف المقبل، مشددًا على أن الأولوية تظل لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، وأن السفن تمثل قدرات داعمة لاستكمال تأمين احتياجات السوق المحلي وتحقيق أمن الطاقة لمصر حتى تحقيق مستهدفات رفع الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.

وتأكيدًا على دور مصر المحوري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، أشار الوزير إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من محطات الإسالة المصرية من خلال تصدير شحنات محدودة، بما يؤكد كذلك جاهزيتها لاستقبال وتداول الغاز القبرصي خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق آخر، أشاد المهندس كريم بدوي، بقطاع البتروكيماويات، والذي يمثل أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مشروعات ناجحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا كذلك استمرار تطوير مناخ الاستثمار في الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والاستعداد لإطلاق أعمال المسح الجوي بما يدعم جذب استثمارات جديدة.

وشدد الوزير على أن السلامة والصحة المهنية تأتي في صدارة الأولويات، مؤكدًا ضرورة المتابعة الكاملة من قيادات الوزارة والشركات التابعة لمنظومة السلامة في مواقع العمل، بما يشمل المقاولين العاملين مع القطاع، وإجراء زيارات تفتيش مفاجئة، ومتابعة دؤوبة للمنظومة ككل، مع رفع وعي العاملين.

وفي نهاية اللقاء، وجه الوزير القيادات ورؤساء الشركات بضرورة العمل التكاملي كفريق واحد لحل أي تحديات تعيق الاستفادة من الفرص الواعدة لزيادة الإنتاج وتسهيل فرص الاستثمار.