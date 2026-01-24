ذكرى وطنية خالدة.. وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

تقدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة قيادات وضباط وأفراد وجنود وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

وأكد وزير البترول أن تلك الذكرى الوطنية الخالدة نستحضر فيها بكل فخر بطولات رجال الشرطة البواسل في معركة الإسماعيلية عام 1952، وما قدموه من تضحيات جسدت أسمى معاني الفداء والكرامة الوطنية، ورسخت صلابة الإرادة المصرية في الدفاع عن أمن الوطن.