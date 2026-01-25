غرامات تجاوزت المليون جنيه|البترول: ضبط محطة وقود للتلاعب في 20 ألف لتر وقود

واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية ، تنفيذ حملات الرقابة الدورية خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري على مستودعات ومحطات وقود ومصانع ومخازن البوتاجاز بعدد من المحافظات.

وتمكنت الحملات من ضبط عدد من الوقائع علي النحو التالي:

في محافظة السويس، تم ضبط سائق سيارة صهريجية أثناء محاولة بيع كمية من السولار المسروق.

وفي مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تم مصادرة 11 ألف لتر سولار وبنزين مجهول المصدر داخل نقطة بيع غير شرعية.

في محافظة سوهاج، تم ضبط محطة وقود للتلاعب بنحو 20 ألف لتر سولار وبنزين .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض غرامات مالية تجاوزت المليون جنيه.

نقاط التموين الغير مرخصة

وتمكنت اللجنة خلال المرور الميداني من ضبط نقطة غير شرعية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، كما تم ضبط محطة بمحافظة المنوفية سبق إلغاء ترخيصها من الهيئة، ومع ذلك استأنف صاحبها التشغيل بمنتجات مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.

وتم إخطار الجهات المعنية لسرعة الإزالة .

تم المرور على مخزن لتوزيع الأسطوانات بمركز أبو حماد بالشرقية، وتم رصد أخطاء تصميمية بمنظومة الإطفاء، والتنبيه بسرعة تعديلها، و التوعية بخطورة وجود مركبات تعمل بالبنزين داخل المخزن.

وتم إجراء مراجعة على مصنع بوتاجاز في بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم رصد تعطل الموازين، ما نتج عنه نقص وزيادات عن الأوزان المسموح بها بما يمثل خطورة، إلى جانب تعبئة أسطوانات تجاري غير صالحة للتداول .

وتم المرور والمراجعة على (23) محطة وقود بمحافظات: البحيرة، الشرقية، المنوفية، الإسكندرية، دمياط.

وتم رصد عدد من المخالفات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه جميع المخالفات التي تم ضبطها من أجل معاقبة المتورطين و تصحيح الملاحظات التي تؤثر علي الخدمة وعدم تكرارها.