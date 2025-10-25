قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

القومي للسينما يشارك في احتفالات الثقافة باليوم العالمي للتراث غير المادي

أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما
أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما
أحمد إبراهيم

تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي، الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، من خلال التعاون بين المجلس الأعلى للثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والمركز القومي للسينما، إلى جانب عدد من المؤسسات الثقافية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

وتُقام الفعاليات بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، وسينما مركز الهناجر للفنون.

ويشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح على مدار اليومين بعرض عدد من الأفلام المرتبطة بالتراث، من بينها: فيلم "شد الحبل" إخراج نهاد عشري، و"بياع الربابة" إخراج طارق الميرغني، و"الخيامية" إخراج هاشم النحاس، و"فن الفلاحين" إخراج عبد القادر التلمساني، وذلك بقاعة سينما مركز الهناجر للفنون.

تبدأ فعاليات الاحتفالية في تمام العاشرة والنصف صباحًا بافتتاح معرض للحرف التقليدية والصور، تنظمه مجموعة من الكليات الفنية التابعة لجامعات مختلفة، بالإضافة إلى معرض للحرف التقليدية ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية. 

كما تشارك في الافتتاح فرقة السمسمية التابعة لمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

وفي الحادية عشرة والنصف صباحًا تنطلق جلسات ورشة "تقاليد الموسيقى والغناء"، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية، من بينهم: الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمعماري حمدي سطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث، والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، والدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون.

تشهد الورشة في يومها الأول جلستين بحثيتين؛ الأولى بعنوان "آلات الموسيقى الشعبية.. الوحدة والتنوع" برئاسة د. محمد شبانة، ويشارك فيها عدد من الباحثين والموسيقيين من مصر والعالم العربي، منهم: دفع الله الحاج من السودان، ورفيق العكوري من اليمن بمصاحبة عازف العود محمد الهجري، والموسيقار منير الوسيمي، وموسى أحمد موسى، ود. شيماء الصعيدي.

أما الجلسة الثانية فتقام تحت عنوان "أغاني النساء" برئاسة د. مصطفى عبد القادر، وتتناول الأغاني النسائية في المناسبات والمناطق المختلفة بمصر، بمشاركة آيات عبد الدايم، ونهاد حلمي، وفاطمة محمد علي.

وتُستكمل الفعاليات في اليوم الثاني، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بجلسات تحت عنوان "الموسيقى والغناء العربي.. سياقات شعبية متنوعة" برئاسة د. نزار غانم، حيث يقدم الباحثون أوراقًا حول أغاني السمر في الواحات، والسير الشعبية العربية، وأغاني الزراعة كمصدر إلهام في التراث الشعبي، بالإضافة إلى دراسة حول موسيقى السيرة الهلالية.

وتُختتم الورش بجلسة رابعة بعنوان "جمع الموسيقى والغناء بين مسئولية الدولة والجهود الأهلية" برئاسة د. سعيد المصري، وتستعرض الجهود البحثية والميدانية لتوثيق التراث الموسيقي، بمشاركة علياء نصار، وعادل موسى، وهيثم يونس، ود. دعاء محفوظ، ويوسف شلايل.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، وتعزيز الوعي بأهمية صونه ونقله إلى الأجيال القادمة، بوصفه جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المصرية والعربية.

