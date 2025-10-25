قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء عفوي بين إليسا ووائل كفوري في كواليس حفل موسم الرياض

إليسا ووائل كفوري
إليسا ووائل كفوري
سعيد فراج

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الجمعة 24 أكتوبر، مع الفنان وائل كفوري، ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وظهرت إليسا، في مقطع فيديو من كواليس الحفل، وهي تصافح وائل كفوري، وتحتفي به قبل الصعود إلى المسرح. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لقاء إليسا العفوي بالنجم وائل كفوري واللحظات المميزة التي جمعت بينهما في كواليس الحفل، حيث قبلها وتمنى لها الصحة والعافية، وأطل ببدلة كلاسيكية سوداء بالكامل وبدا في غاية الوسامة.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

أحدث أغاني وائل كفوري

أطلق النجم وائل كفورى أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله في مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفوري.

تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسي، وجاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبناني، وتُعتبر هذه الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”. 

إليسا موسم الرياض السعودية وائل كفوري الفنان وائل كفوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

ترشيحاتنا

دقيق

ضبط 23 طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

حامد اشرف حراجى

اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شهيد الشهامة في الغردقة

بالصور

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد