قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أحمد فهمي
أحمد فهمي
أحمد إبراهيم

خرج الفنان أحمد فهمي عن صمته بعد ما أثير حوله وعلاقته بالفنان هشام ماجد وتجاهله فى حفل زفاف الفنان حاتم صلاح. 

وعلق أحمد فهمي قائلا : ميمشيش معاك أننا كنا قاعدين مع بعض جوه ٤ ساعات. 

ويغلق بذلك أحمد فهمي التعليقات والاستنتاجات التى ظهرت فى الساعات الأخيرة حول توتر العلاقة بينه وبين هشام ماجد مما دفعه للتجاهل هشام فى حفل زفاف الفنان حاتم صلاح وذلك بناء على مقطع فيديو تم نشره عقب انتهاء حفل الزفاف. 

تعليق أحمد فهمي على حلقته مع إبراهيم فايق

من ناحية أخرى علق الفنان أحمد فهمي علي حلقته أمس ضمن برنامج الكورة مع فايق” الذي يُقدّمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة MBC مصر 2 .

و كتب أحمد فهمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: شكرا يا صاحبي علي الحلقة الحلوة دي. 

وشهدت حلقة برنامج “الكورة مع فايق” الذي يُقدّمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة MBC مصر 2 لحظة مصالحة أنهت خلافًا استمر لسنوات بين الفنان أحمد فهمي وقائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد أزمة تعود إلى عام 2020.

وخلال استضافة أحمد فهمي في البرنامج، فاجأه فايق بالحديث عن الخلاف القديم مع شيكابالا، قائلًا: “قصتك مع شيكابالا عايزين نخلصها.. هو واحد من أطيب الناس اللي اتعاملت معاهم، تعالى نطوي الصفحة بكلمتين حلوين”.

ليرد أحمد فهمي بتلقائية قائلًا: “الكلام خلصان يا إبراهيم، إحنا الاتنين كنا صداميين وده اللي خلى الموضوع يكبر، لكن عمري ما قلت عليه إنه مش طيب أو مش كويس .

وأضاف “فهمي”: بحب شيكابالا جدًا، واعتبر الموضوع انتهى خلاص كنا أصحاب عمر، وكلنا عيش وملح، ومكنش صح نوصل الخلاف للدرجة دي إحنا إخوات، وجمهور الأهلي والزمالك إخوات، ولو في حاجة ضايقته مني شخصيًا، حقك عليا”.

وأضاف “فهمي” خلال اللقاء أن الخلاف الذي نشب بينهما قبل خمس سنوات أصبح من الماضي، مؤكدًا احترامه الكامل لشيكابالا وتقديره له كلاعب كبير وصديق قديم.

وأشار إلى أن كرة القدم “لا تستحق أن تفسد العلاقات الإنسانية بين الناس”، متابعًا: “الكرة فيها منافسة وشغف، لكن في النهاية اللي بيجمعنا أكتر بكتير من اللي بيفرقنا”.

وأوضح الفنان المصري أنه لم يقصد الإساءة لجمهور الزمالك من خلال مسلسل “ابن النادي”، الذي يعرض حاليًا ويشارك فيه نخبة من النجوم.

وأضاف: “لو حد اتضايق من العمل فأنا بعتذر لكن المسلسل فكرته اجتماعية، ومفيهوش أي نية للإساءة أنا بحترم كل الأندية وبفتخر إننا عندنا جماهير بتعشق كورة بالشكل ده”.

أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي أعمال أحمد فهمي أفلام أحمد فهمي هشام ماجد أعمال هشام ماجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

ترشيحاتنا

شوارع الجيزة

الجيزة تتزين لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير..تخطيط وتجميل ورفع كفاءة الشوارع

شباب ورياضة الشرقية

شباب ورياضة الشرقية: تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي

أعمال تشجير طريق دير درنكة بأسيوط

محافظ أسيوط: استمرار أعمال النظافة والتشجير ورفع المخلفات بطريق درنكة

بالصور

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد