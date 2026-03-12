قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
وزير الصناعة عقب جولة بالعبور: الوزارة تدرس اعتماد آليات لتسهيل التصدير
المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات
معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج
الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. إجازة عيد الفطر 2026 بالحكومة والقطاع الخاص
ياسر قنطوش: الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيح.. والمحكمة قضت بعدم القبول
إيتو يوجه رسالة شكر لـ الخليفي عقب إهدائه قميص.. لهذا السبب
مصادر لـ"صدى البلد": عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد وتوقيعه على استمارة العضوية
الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

دعم الفلاحين والتصنيع الزراعي.. الحكومة تتابع تنفيذ مشروعات تنمية الريف وقرى حياة كريمة

وزيرا الزراعة والتخطيط
وزيرا الزراعة والتخطيط
شيماء مجدي

وزيرا الزراعة والتخطيط :

- اتفاق على ربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

- وزير الزراعة: نستهدف دعم صغار المزارعين فنيًا وتمويلياً لتحسين دخولهم ورفع كفاءة الإنتاج

وزير التخطيط : متابعة مستمرة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تمثل أحد أهم أولويات الدولة ضمن خطتها الاستثمارية

عقد  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا بحضور قيادات من الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها بتمويل محلي وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين.

وشهد الاجتماع استعراض تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات القائمة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة، إلى جانب وضع آليات فعّالة لتمكين الفلاح المصري ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية، وربط الإنتاج بمراحل التصنيع الزراعي بما يضمن استدامة الدخل وتقليل الفاقد في المحاصيل.

وأكد الوزيران أن التصنيع الزراعي يمثل قاطرة رئيسة للنمو، إذ يسهم الانتقال من الإنتاج الخام إلى التصنيع في خفض التكلفة النهائية للمنتج، وتقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية عبر منظومة متكاملة للتخزين والتصنيع، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.


وتم الاتفاق على أهمية الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف.


وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تضع مصلحة صغار المزارعين على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الجهود الحالية ترتكز على تقديم كافة سبل الدعم الفني والتمويلي لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، ذلك بالإضافة الى تطوير الري والجمعيات الزراعية، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، والعمل على تحسين مستوى دخولهم.


وأضاف "فاروق" أن التوسع في التصنيع الزراعي بقلب الريف المصري، هو ضرورة اجتماعية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة لتذليل كافة العقبات أمام صغار المزارعين في هذا القطاع، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء وحدات تصنيعية مكملة للعملية الزراعية، بما يساهم في تقليل الفاقد.

وشدد على أهمية الربط بين المشروعات التي يجرى تنفيذها، بقرى "حياة كريمة"، لتكون نماذج رائدة للريف المنتج وليس المستهلك فقط، بهدف التمكين الاقتصادي المباشر، مضيفاً أن هذا التكامل يهدف إلى توطين الصناعات الغذائية الصغيرة داخل الريف، لضمان تحويل الفائض الزراعي إلى قيمة مضافة ترفع من مستوى معيشة الأسر الريفية وتوفر حياة كريمة ومستدامة للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التنسيق بين وزارتي التخطيط والزراعة يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والذي يمثل أحد أهم أولويات الدولة ضمن خطتها الاستثمارية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع قاربت على الانتهاء تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية وفقًا للتوجيهات الرئاسية، مشيراً إلى أن المشروع أسهم في تطوير عدد كبير من القرى والتجمعات السكنية، بما يعكس حجم الاستثمارات والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للأسر الريفية.

وأضاف "رستم" أن قطاع الزراعة يعد ركنًا أساسيًا في الاقتصاد المصري، حيث تقود وزارة الزراعة جهود تنمية القطاع عبر تعميق سلاسل القيمة، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية تقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التصنيع داخل قرى "حياة كريمة" لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، منوهاً إلى توجه الوزارة إلى الانتقال من الدعم المادي إلى التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بالقري بعد تطويرها، موكدًا استمرار وزارة التخطيط في دعم المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، إلى جانب آليات التمويل المتاحة عبر بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital باعتبارها أحد أهم الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي الذي يعد الذراع  التنموي لوزارة التخطيط.

وتطرق "رستم" كذلك إلى عدد من المبادرات المرتبطة بالقطاع، من بينها مشروع إدارة المخلفات ونظم الأمن الغذائي في صعيد مصر، مشيرًا إلى العمل على وضع سيناريوهات واضحة لتخصيص الموارد بما يضمن توجيه التمويل للجهات الأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، سواء من الوزارات أو المحافظات، بما يدعم تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بكفاءة وفاعلية.

