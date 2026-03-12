سفير صربيا: نشكر القيادة المصرية على دعمها في عمليات إجلاء الرعايا من الخليج

أعرب سفير جمهورية صربيا لدى القاهرة، ميروسلاف تشيستوفيتش، عن عميق شكره وتقديره للقيادة المصرية على دعمها "السخي والفعال" في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الصرب من مناطق النزاع في الشرق الأوسط .

وقال السفير الصربي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن الدور المصري كان حاسماً في نجاح عمليات الإجلاء، من خلال توفير التصاريح اللازمة للتحليق والهبوط الفني في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن أولى هذه العمليات تمت عبر مطار شرم الشيخ.

وأضاف تشيستوفيتش أنه تم إجلاء 2377 مواطناً صربياً من منطقة الخليج منذ بداية الأعمال العدائية، وذلك عبر رحلات جوية خاصة سيرتها شركة الطيران الوطنية "إير صربيا"، مؤكداً أن التعاون مع الجانب المصري يعكس متانة العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين في الأزمات.