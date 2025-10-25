قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة مشهد قاسم الدالى مع عادل أدهم

قاسم الدالي
قاسم الدالي
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان قاسم الدالي الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري على الرغم من ظهوره فى أدوار ثانوية.

نشأة قاسم الدالي

وُلد الفنان قاسم الدالي، في عام 1939، وقد شارك بالعديد من أعمال أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ.

أعمال قاسم الدالي

كما قدم الفنان قاسم الدالي عددا كبيرا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها "النمر والأنثى" و"المشبوه" و"رمضان فوق البركان" و"بخيت وعديلة".

ومن أشهر أعمال قاسم الدالي التلفزيونية "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا".

استطاع قاسم الدالي أن يقدم أعمالا فنية كبيرة كانت آخرها مسلسل "خيبر" عام 2013، قبل أن يقعده المرض عن مواصلة العمل.

قصة مشهد قاسم الدالي مع عادل أدهم

مشوار قاسم الدالي الفني امتد لعشرات السنوات ما بين المسرح والسينما والتليفزيون، وشارك كبار الفنانين أعمالا كثيرا، لكن يظل المشهد العالق في أذهان الكثيرين للفنان الراحل، ذلك المشهد الذي جمعه بعادل أدهم في فيلم الفرن.

كان قاسم الدالي يلعب دور عامل بسيط في فرن بلدي مملوك لـ عادل أدهم حيث يبرع الثاني في أداء دور صاحب العمل المتسلط الذي لا يعترف بحقوق العاملين ولا يؤمن لهم حياتهم ضد مخاطر العمل في الفرن، ولا يعطيهم حقهم كاملا.

كان قاسم الدالي أحد المغلوبين على أمرهم، لكنه قرر ذات يوم أن يحرض زملاءه ضد صاحب العمل ليطلبوا منه حقوقهم، لكنه كان سيئ الحظ حيث وشي به أحدهم لدى "المعلم" عادل أدهم.

ذكاء عادل أدهم وخبثه المعروف به في أدواره الشريرة كان حاضرا، فجمع العمال وأوصى لهم بمكافأة خاصة ما دفعهم للثناء على المعلم وقبول المكافأة وطلب منهم الخروج من الفرن ليعطي الدالي مكافاة خاصة.

أغلق عادل أدهم باب الفرن وانفرد بالعامل البسيط بينما عيناه تحملان انتقاما كبيرا، رفع عادل ادهم طرف جلابيته ليخلعها عنه وهنا انتاب الخوف قاسم الدالي وصاح بعبارته الشهيرة "هتعمل ايه يا معلم .. يا معلم اختشي" .. ثم أشار عادل أدهم لـ الدالي بيديه "كام دول ياد .. وكام دول" متبعا ذلك بصفعات على وجهه قائلا "هوريك مين المعلم".

