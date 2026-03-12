ختام بطولة TM sports للاسكواش في نادي مدينتي الرياضي

اختتمت مساء أمس فعاليات بطولة TM sports مدينتي 2026 للاسكواش والتي أقيمت بملاعب نادي مدينتي الرياضي على مدار أسبوع خلال الفترة من 5 مارس وحتي امس الاربعاء 11 مارس .

وشارك في بطولة TM sports للاسكواش أكثر من 420 لاعب ولاعبة من 20 نادي وهيئة رياضية ، أقيمت فيما بينهم أكثر من 470 مباراة للفئات العمرية ( 11عام / 13 عام / 15 عام / 17 عام / 19 عام / 23 عام ) ، وسط منافسة قوية وأجواء تنظيمية مميزة من نادي مدينتي الرياضي .

ويؤكد نجاح تنظيم البطولة المكانة المتنامية لنادي مدينتي الرياضي - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى- كوجهة مميزة لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة، خاصة رياضة الاسكواش، في ظل ما يتمتع به النادي من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية حديثة وملاعب مجهزة على أعلى مستوى وفق المعايير الرياضية.

وتأتي استضافة هذه البطولات في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على دعم الأنشطة الرياضية وتنظيم فعاليات متنوعة تسهم في تشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.