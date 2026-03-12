قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
وزير الصناعة عقب جولة بالعبور: الوزارة تدرس اعتماد آليات لتسهيل التصدير
المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات
معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج
الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. إجازة عيد الفطر 2026 بالحكومة والقطاع الخاص
ياسر قنطوش: الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيح.. والمحكمة قضت بعدم القبول
إيتو يوجه رسالة شكر لـ الخليفي عقب إهدائه قميص.. لهذا السبب
مصادر لـ"صدى البلد": عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد وتوقيعه على استمارة العضوية
الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ختام بطولة TM sports للاسكواش في نادي مدينتي الرياضي

مدينتى
مدينتى
أحمد عبد القوى

اختتمت مساء أمس فعاليات بطولة TM sports مدينتي 2026 للاسكواش والتي أقيمت بملاعب نادي مدينتي الرياضي على مدار أسبوع خلال الفترة من 5 مارس وحتي امس الاربعاء  11 مارس .

وشارك في بطولة TM sports للاسكواش أكثر من 420 لاعب ولاعبة من 20 نادي وهيئة رياضية ، أقيمت فيما بينهم أكثر من 470 مباراة للفئات العمرية ( 11عام / 13 عام / 15 عام / 17 عام / 19 عام / 23 عام ) ، وسط منافسة قوية وأجواء تنظيمية مميزة من نادي مدينتي الرياضي .

ويؤكد نجاح تنظيم البطولة المكانة المتنامية لنادي مدينتي الرياضي - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى- كوجهة مميزة لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة، خاصة رياضة الاسكواش، في ظل ما يتمتع به النادي من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية حديثة وملاعب مجهزة على أعلى مستوى وفق المعايير الرياضية. 

وتأتي استضافة هذه البطولات في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على دعم الأنشطة الرياضية وتنظيم فعاليات متنوعة تسهم في تشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.

مصر مدينتى TM sports نادي مدينتي الرياضي اسكواش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

غارة إسرائيلية - أرشيفي

جيش الاحتلال يزعم القضاء على قيادي بالحرس الثوري في لبنان

بعد توقف دام 6 سنوات .. انطلاق أول قطار ركاب بين الصين وكوريا الشمالية

بعد توقف دام 6 سنوات.. انطلاق أول قطار ركاب بين الصين وكوريا الشمالية

ارشيفي

رصد سقوط رؤوس عنقودية في أكثر من 60 موقعا بـ تل أبيب

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد